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Windows предложит всем пользователям дополнительную защиту от киберпреступников

13 мая 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Microsoft усилит безопасность гаджетов с Windows — почему от этого можно отказаться
Программа BitLocker. Фото: windowscentral.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Microsoft в следующем обновлении Windows 11 24H2 автоматически активирует для всех пользователей шифрование BitLocker при переустановке. Эта функция безопасности надежно защищает компьютер от доступа к информации со стороны злоумышленников.

Об этом сообщил Tom's Hardware.

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Воздействие на производительность

К сожалению, BitLocker оказывает негативное влияние на производительность устройств. В прошлом году специалисты Tom's Hardware протестировали шифрование BitLocker и обнаружили, что производительность SSD может снизиться на 45% в зависимости от рабочей нагрузки.

При использовании программной формы BitLocker все задачи шифрования и дешифрования загружаются на центральный процессор, что потенциально также может снизить производительность системы.

Современные процессоры имеют аппаратное ускорение шифрования/расшифровки AES, но это все равно приводит к снижению производительности.

Как отключить BitLocker

Отключить шифрование BitLocker при переустановке не сложно. Самый простой способ — создать загрузочный ISO с помощью Rufus USB, который имеет возможность отключить шифрование диска Windows 11 24H2.

Другой способ — отключить автоматическое шифрование прямо с мастера установки. Для этого нужно открыть реестр через командную строку (Shift+F10) и изменить ключ BitLocker "PreventDeviceEncryption" на 1.

Ранее Microsoft OneDrive добавила новую функцию. Также инсайдеры рассказали, какие новые функции ИИ появятся на браузере Safari от Apple.

Microsoft
Windows
кибербезопасность
безопасность
программное обеспечение

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