Microsoft усилит безопасность гаджетов с Windows — почему от этого можно отказаться

Windows предложит всем пользователям дополнительную защиту от киберпреступников
Microsoft в следующем обновлении Windows 11 24H2 автоматически активирует для всех пользователей шифрование BitLocker при переустановке. Эта функция безопасности надежно защищает компьютер от доступа к информации со стороны злоумышленников.
Об этом сообщил Tom's Hardware.
Воздействие на производительность
К сожалению, BitLocker оказывает негативное влияние на производительность устройств. В прошлом году специалисты Tom's Hardware протестировали шифрование BitLocker и обнаружили, что производительность SSD может снизиться на 45% в зависимости от рабочей нагрузки.
При использовании программной формы BitLocker все задачи шифрования и дешифрования загружаются на центральный процессор, что потенциально также может снизить производительность системы.
Современные процессоры имеют аппаратное ускорение шифрования/расшифровки AES, но это все равно приводит к снижению производительности.
Как отключить BitLocker
Отключить шифрование BitLocker при переустановке не сложно. Самый простой способ — создать загрузочный ISO с помощью Rufus USB, который имеет возможность отключить шифрование диска Windows 11 24H2.
Другой способ — отключить автоматическое шифрование прямо с мастера установки. Для этого нужно открыть реестр через командную строку (Shift+F10) и изменить ключ BitLocker "PreventDeviceEncryption" на 1.
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