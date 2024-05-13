Microsoft усилит безопасность гаджетов с Windows — почему от этого можно отказаться

Программа BitLocker. Фото: windowscentral.com

Microsoft в следующем обновлении Windows 11 24H2 автоматически активирует для всех пользователей шифрование BitLocker при переустановке. Эта функция безопасности надежно защищает компьютер от доступа к информации со стороны злоумышленников.

Об этом сообщил Tom's Hardware.

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Воздействие на производительность

К сожалению, BitLocker оказывает негативное влияние на производительность устройств. В прошлом году специалисты Tom's Hardware протестировали шифрование BitLocker и обнаружили, что производительность SSD может снизиться на 45% в зависимости от рабочей нагрузки.

При использовании программной формы BitLocker все задачи шифрования и дешифрования загружаются на центральный процессор, что потенциально также может снизить производительность системы.

Современные процессоры имеют аппаратное ускорение шифрования/расшифровки AES, но это все равно приводит к снижению производительности.

Как отключить BitLocker

Отключить шифрование BitLocker при переустановке не сложно. Самый простой способ — создать загрузочный ISO с помощью Rufus USB, который имеет возможность отключить шифрование диска Windows 11 24H2.

Другой способ — отключить автоматическое шифрование прямо с мастера установки. Для этого нужно открыть реестр через командную строку (Shift+F10) и изменить ключ BitLocker "PreventDeviceEncryption" на 1.

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