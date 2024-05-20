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Самые популярные PIN-коды смартфонов, которые являются легкой добычей хакеров — исследование

20 мая 2024 20:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Десять самых легких для взлома хакеров PIN-кодов — поищите среди них ваш
PIN-код должен быть сложным. Фото: businessinsider.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Многие люди испытывают трудности с выбором и запоминанием пароля, особенно если он содержит четырехзначные PIN-коды. Исследование по кибербезопасности выявило самые популярные пароли, использование которых может привести к взлому аккаунта.

Об этом сообщил NY Post.

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Это невероятно, но, согласно отчету Information is Beautiful, до сих пор самым популярным PIN-кодом является "1234". В исследовании проанализированы наиболее и наименее распространенные четырехзначные пины, которые обнаруживаются при утечке данных.

Как заботятся о безопасности

"Люди продолжают устанавливать PIN-коды, используемые обычно или те, которые связаны с ними и легкодоступны, например, даты рождения", — сказал в беседе с Daily Mail глобальный советник по кибербезопасности Джейк Мур.

Другие хорошо известные коды — 1111, 0000 и 1212.

Из 3,4 млн исследованных PIN-кодов наиболее популярными четырехзначными шаблонами в кодах безопасности являются:

  • 1234
  • 1111
  • 0000
  • 1212
  • 7777
  • 1004
  • 2000
  • 4444
  • 2222
  • 6969

Наименее распространены четырехзначные PIN-коды:

  • 8557
  • 8438
  • 9539
  • 7063
  • 6827
  • 0859
  • 6793
  • 0738
  • 6835
  • 8093

Как создать надежный PIN-код

Опытные хакеры могут сломать треть из 61 угадывания кода доступа, а если дать 426 шансов, они получат доступ к 50% аккаунтов.

Даже если существует ограничение на попытки ввести пароль, хакер имеет 20% шансов проникнуть в аккаунт в течение пяти попыток.

Джейк Мур рекомендует избегать использования дат рождения, личной информации и повторяющихся паролей для защиты личных аккаунтов, включая социальные сети.

Пользователи должны помнить, что четырехзначные коды доступа имеют 10 000 возможных комбинаций, поэтому будьте внимательны в выборе PIN-кода.

Эксперты призывают использовать менеджеры паролей, надежно защищающих личную информацию.

"Менеджеры паролей обеспечивают полную безопасность на случай, когда такую информацию не всегда можно запомнить, а также они могут помочь генерировать абсолютно случайные коды, чтобы вы не полагались на свой день рождения или годовщину", — подытожил Мур.

Ранее мы писали, как защитить свой смартфон от слежки. Также рассказывали о главных признаках того, что на ваш телефон уже подсадили вирусы.

хакеры
телефоны
смартфон
кибербезопасность
код

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