Десять самых легких для взлома хакеров PIN-кодов — поищите среди них ваш

PIN-код должен быть сложным. Фото: businessinsider.com

Многие люди испытывают трудности с выбором и запоминанием пароля, особенно если он содержит четырехзначные PIN-коды. Исследование по кибербезопасности выявило самые популярные пароли, использование которых может привести к взлому аккаунта.

Об этом сообщил NY Post.

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Это невероятно, но, согласно отчету Information is Beautiful, до сих пор самым популярным PIN-кодом является "1234". В исследовании проанализированы наиболее и наименее распространенные четырехзначные пины, которые обнаруживаются при утечке данных.

Как заботятся о безопасности

"Люди продолжают устанавливать PIN-коды, используемые обычно или те, которые связаны с ними и легкодоступны, например, даты рождения", — сказал в беседе с Daily Mail глобальный советник по кибербезопасности Джейк Мур.

Другие хорошо известные коды — 1111, 0000 и 1212.

Из 3,4 млн исследованных PIN-кодов наиболее популярными четырехзначными шаблонами в кодах безопасности являются:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

Наименее распространены четырехзначные PIN-коды:

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093

Как создать надежный PIN-код

Опытные хакеры могут сломать треть из 61 угадывания кода доступа, а если дать 426 шансов, они получат доступ к 50% аккаунтов.

Даже если существует ограничение на попытки ввести пароль, хакер имеет 20% шансов проникнуть в аккаунт в течение пяти попыток.

Джейк Мур рекомендует избегать использования дат рождения, личной информации и повторяющихся паролей для защиты личных аккаунтов, включая социальные сети.

Пользователи должны помнить, что четырехзначные коды доступа имеют 10 000 возможных комбинаций, поэтому будьте внимательны в выборе PIN-кода.

Эксперты призывают использовать менеджеры паролей, надежно защищающих личную информацию.

"Менеджеры паролей обеспечивают полную безопасность на случай, когда такую информацию не всегда можно запомнить, а также они могут помочь генерировать абсолютно случайные коды, чтобы вы не полагались на свой день рождения или годовщину", — подытожил Мур.

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