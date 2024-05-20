Десять самых легких для взлома хакеров PIN-кодов — поищите среди них ваш

Самые популярные PIN-коды смартфонов, которые являются легкой добычей хакеров — исследование
Многие люди испытывают трудности с выбором и запоминанием пароля, особенно если он содержит четырехзначные PIN-коды. Исследование по кибербезопасности выявило самые популярные пароли, использование которых может привести к взлому аккаунта.
Об этом сообщил NY Post.
Это невероятно, но, согласно отчету Information is Beautiful, до сих пор самым популярным PIN-кодом является "1234". В исследовании проанализированы наиболее и наименее распространенные четырехзначные пины, которые обнаруживаются при утечке данных.
Как заботятся о безопасности
"Люди продолжают устанавливать PIN-коды, используемые обычно или те, которые связаны с ними и легкодоступны, например, даты рождения", — сказал в беседе с Daily Mail глобальный советник по кибербезопасности Джейк Мур.
Другие хорошо известные коды — 1111, 0000 и 1212.
Из 3,4 млн исследованных PIN-кодов наиболее популярными четырехзначными шаблонами в кодах безопасности являются:
- 1234
- 1111
- 0000
- 1212
- 7777
- 1004
- 2000
- 4444
- 2222
- 6969
Наименее распространены четырехзначные PIN-коды:
- 8557
- 8438
- 9539
- 7063
- 6827
- 0859
- 6793
- 0738
- 6835
- 8093
Как создать надежный PIN-код
Опытные хакеры могут сломать треть из 61 угадывания кода доступа, а если дать 426 шансов, они получат доступ к 50% аккаунтов.
Даже если существует ограничение на попытки ввести пароль, хакер имеет 20% шансов проникнуть в аккаунт в течение пяти попыток.
Джейк Мур рекомендует избегать использования дат рождения, личной информации и повторяющихся паролей для защиты личных аккаунтов, включая социальные сети.
Пользователи должны помнить, что четырехзначные коды доступа имеют 10 000 возможных комбинаций, поэтому будьте внимательны в выборе PIN-кода.
Эксперты призывают использовать менеджеры паролей, надежно защищающих личную информацию.
"Менеджеры паролей обеспечивают полную безопасность на случай, когда такую информацию не всегда можно запомнить, а также они могут помочь генерировать абсолютно случайные коды, чтобы вы не полагались на свой день рождения или годовщину", — подытожил Мур.
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