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Нарешті ми знаємо, чому люди втратили хвости — вчені відкрили таємницю

10 квітня 2024 20:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Коли та як люди втратили хвости — вчені зробили неймовірне відкриття
Якби у людини був хвіст — анатомія. Фото: iStock
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Не секрет, що далекі предки людини мали хвости. Ця частина тіла відігравала важливу роль у їхньому житті. Проте, з плином часу та розвитком людського виду хвіст зник, залишивши лише згадку у вигляді куприка.

Нарешті вчені відкрили таємницю, коли, як та чому люди залишилися без хвостів. Відповідне дослідження було оприлюднено в науковому журналі Nature.

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Коли предки людей втратили хвости 

За висновками дослідників, предки людини втратили свої хвости близько 25 млн років тому. Досі ніхто не ідентифікував генетичну мутацію, відповідальну за цю різку зміну в нашій фізіології.

Як проводили дослідження 

Тож, команда вчених ґрунтовно підійшла до вивчення цього питання, зосередившись на генах. Генетик з Гарвардського університету в Кембриджі Бо Ся разом з колегами проаналізував 140 генів, які впливають на розвиток хвоста. В результаті вони з'ясували, що ці гени впродовж еволюції зазнали тисячі змін.

До уваги взяли також висновки української науковиці Надії Добровольської-Завадської, яка 1927 року описала різновид короткохвостої лабораторної миші.

Тоді вчена припустила, що миша мала мутований ген під назвою Т — людський еквівалент якого нині відомий як TBXT. Миші з такими мутованими генами мали короткі хвости або не мали їх взагалі. 

 

Вчені з‘ясували, коли та як люди втратили хвости
Чоловіча частина скелета з видимою крижовою кісткою. Зображення: sciencephoto.com

Які висновки нового дослідження

Бо Ся перевірив теорію української науковиці та виявив, що форма білка гена TBXT в організмі мавп скоротилася. Це сталося під впливом хімічних змін в організмі. Також науковці помітили, що миші, яким додали ген TBXT, отримали багато вад, пов'язаних із хвостами.

Цікаво, що втрата хвоста сприяла тому, що мавпи почали пересуватися на двох ногах й проводити менше часу на деревах.

Таким чином дослідники ідентифікували унікальну мутацію ДНК, яка призвела до втрати хвостів наших предків. Він в гені TBXT, який, як відомо, впливає на довжину хвоста хвостатих. Тож саме мутований ген став причиною того, що люди залишилися без хвостів. 

Разом із цим антрополог Габріель Руссо з університету Стонібрука в Нью-Йорку наголошує, що мавпи — не єдині примати без хвостів. Їх також не мають лорі, мандрили та деякі макаки. Це наштовхує вчених на думку, що втрата хвоста еволюціонувала кілька разів.

 

Дослідники відкрили таємницю, коли та як люди втратили хвости
Чоловіча частина скелета з видимим куприком. SciePro via Shutterstock

Раніше ми писали, що вчені показали обличчя чоловіка, який жив на території України 10 тисяч років тому.

Нагадаємо, ми розповідали, як та чим харчувалися європейці 5000 років тому.

Також ми повідомляли про те, що дослідники дізналися, коли насправді Європу заселили перші Homo sapiens.

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люди
еволюція
генетика
хвіст

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