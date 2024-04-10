Коли та як люди втратили хвости — вчені зробили неймовірне відкриття

Якби у людини був хвіст — анатомія. Фото: iStock

Не секрет, що далекі предки людини мали хвости. Ця частина тіла відігравала важливу роль у їхньому житті. Проте, з плином часу та розвитком людського виду хвіст зник, залишивши лише згадку у вигляді куприка.

Нарешті вчені відкрили таємницю, коли, як та чому люди залишилися без хвостів. Відповідне дослідження було оприлюднено в науковому журналі Nature.

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Коли предки людей втратили хвости

За висновками дослідників, предки людини втратили свої хвости близько 25 млн років тому. Досі ніхто не ідентифікував генетичну мутацію, відповідальну за цю різку зміну в нашій фізіології.

Як проводили дослідження

Тож, команда вчених ґрунтовно підійшла до вивчення цього питання, зосередившись на генах. Генетик з Гарвардського університету в Кембриджі Бо Ся разом з колегами проаналізував 140 генів, які впливають на розвиток хвоста. В результаті вони з'ясували, що ці гени впродовж еволюції зазнали тисячі змін.

До уваги взяли також висновки української науковиці Надії Добровольської-Завадської, яка 1927 року описала різновид короткохвостої лабораторної миші.

Тоді вчена припустила, що миша мала мутований ген під назвою Т — людський еквівалент якого нині відомий як TBXT. Миші з такими мутованими генами мали короткі хвости або не мали їх взагалі.

Чоловіча частина скелета з видимою крижовою кісткою. Зображення: sciencephoto.com

Які висновки нового дослідження

Бо Ся перевірив теорію української науковиці та виявив, що форма білка гена TBXT в організмі мавп скоротилася. Це сталося під впливом хімічних змін в організмі. Також науковці помітили, що миші, яким додали ген TBXT, отримали багато вад, пов'язаних із хвостами.

Цікаво, що втрата хвоста сприяла тому, що мавпи почали пересуватися на двох ногах й проводити менше часу на деревах.

Таким чином дослідники ідентифікували унікальну мутацію ДНК, яка призвела до втрати хвостів наших предків. Він в гені TBXT, який, як відомо, впливає на довжину хвоста хвостатих. Тож саме мутований ген став причиною того, що люди залишилися без хвостів.

Разом із цим антрополог Габріель Руссо з університету Стонібрука в Нью-Йорку наголошує, що мавпи — не єдині примати без хвостів. Їх також не мають лорі, мандрили та деякі макаки. Це наштовхує вчених на думку, що втрата хвоста еволюціонувала кілька разів.

Чоловіча частина скелета з видимим куприком. SciePro via Shutterstock

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