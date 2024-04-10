Когда и как люди потеряли хвосты — ученые сделали невероятное открытие

Если бы у человека был хвост — анатомия. Фото: iStock

Не для кого не секрет, что у далеких предков человека были хвосты. Эта часть тела играла немаловажную роль в их жизни. Однако с течением времени и развитием человеческого вида хвост исчез, оставив лишь упоминание в виде копчика.

Наконец-то ученые открыли тайну, когда, как и почему люди остались без хвостов. Соответствующее исследование было обнародовано в научном журнале Nature.

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Когда предки людей потеряли хвосты

По выводам исследователей, предки человека потеряли свои хвосты около 25 млн лет назад. До сих пор никто не идентифицировал генетическую мутацию, ответственную за это резкое изменение в нашей физиологии.

Как проводили исследования

Итак, команда ученых основательно подошла к изучению этого вопроса, сосредоточившись на генах. Генетик из Гарвардского университета в Кембридже Бо Ся вместе с коллегами проанализировал 140 генов, влияющих на развитие хвоста. В результате они выяснили, что эти гены на протяжении эволюции претерпели тысячи изменений.

Во внимание приняли также выводы украинской ученой Надежды Добровольской-Завадской, которая в 1927 году описала разновидность короткохвостой лабораторной мыши.

Ученая предположила, что мышь имела мутировавший ген под названием Т — человеческий эквивалент которого известен как TBXT. Мыши с такими мутировавшими генами имели короткие хвосты или не имели их вообще.

Мужская часть скелета с видимой крестцовой костью. Изображение: sciencephoto.com

Что показало исследование

Бо Ся проверил теорию украинской ученой и обнаружил, что форма белка гена TBXT в организме обезьян сократилась. Это произошло под влиянием химических изменений в организме. Также ученые заметили, что мыши, которым добавили ген TBXT, получили много изъянов, связанных с хвостами.

Интересно, что потеря хвоста способствовала тому, что обезьяны начали передвигаться на двух ногах и проводить меньше времени на деревьях.

Таким образом, исследователи идентифицировали уникальную мутацию ДНК, которая привела к потере хвостов наших предков. Он находится в гене TBXT, который, как известно, оказывает влияние на длину хвоста хвостатых. Потому, именно мутировавший ген стал причиной того, что люди остались без хвостов.

Вместе с этим антрополог Габриэль Руссо из университета Стонибрука в Нью-Йорке отмечает, что обезьяны — не единственные приматы без хвостов. Их также не имеют лори, мандрилы и некоторые макаки. Это наталкивает ученых на мысль, что потеря хвоста эволюционировала несколько раз.

Мужская часть скелета с видимым копчиком. SciePro via Shutterstock

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