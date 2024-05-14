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Названі чотири типи СМС, які небезпечно зберігати в телефоні

14 травня 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Чотири типи СМС-повідомлень, які потрібно негайно видаляти з телефона
СМС-листування в смартфоні. Фото: gizmodo.com.au
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Якщо доступ до вашого телефону навіть не на довго отримає стороння людина, з СМС вона може дізнатися багато інформації, яку зможе використати проти вас. Тому важливо вчасно видаляти зі смартфона небезпечні повідомлення.

Про це написав ITechua.

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СМС з логіном та паролем

Здається, тут усе зрозуміло. Намагайтеся запам'ятовувати ці дані. Звичайно, зручно тримати всі свої логіни та паролі під рукою, але це також приємно зловмисникам.

СМС з особистими даними

Зловмисники можуть дізнатися вашу домашню адресу з повідомлення від кур’єрської служби. Або якийсь магазин або сервіс привітав вас з днем народження.

Також в повідомленнях можуть міститися адреси електронної пошти, повідомлення про реєстрацію на ресурсах та сервісах тощо.

Таким невибагливим методом можна зібрати досить багато даних про вас, щоб надалі скористатися нею зі зловмисною метою.

СМС від банків

Будь-які банківські повідомлення теж краще одразу видаляти. СМС про стан рахунків, про перекази, про зарахування тощо. Будь-яка подібна інформація може виявитися чутливою.

Підозрілі СМС та спам

Сумнівні повідомлення з посиланнями видаляйте негайно. Навіть якщо ви не збираєтесь по них переходити, поки вони зберігаються на телефоні, ви не безпеці.

По-перше, перейти на посилання можна випадково. По-друге, це може зробити хтось інший, наприклад, дитина, яка взяла телефон пограти.

Раніше ми писали, як захистити свій смартфон від стеження. Також розповідали про головні ознаки того, що на ваш смартфон вже підсадили віруси.

телефони
смартфон
СМС
кібербезпека
безпека

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