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Названы четыре типа СМС, которые опасно хранить в телефоне

14 мая 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Четыре типа SMS-сообщений, которые нужно немедленно удалять с телефона
СМС-переписка в смартфоне. Фото: gizmodo.com.au
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Если доступ к вашему телефону даже не надолго получит посторонний человек, из СМС он может узнать много информации, которую сможет использовать против вас. Поэтому важно вовремя удалять со смартфона опасные сообщения.

Об этом написал ITechua.

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СМС с логином и паролем

Кажется, здесь все ясно. Старайтесь запоминать эти данные. Конечно, удобно держать все свои логины и пароли под рукой, но это тоже приятно злоумышленникам.

СМС с личными данными

Злоумышленники могут узнать ваш домашний адрес из сообщения от курьерской службы. Либо какой-нибудь магазин или сервис поздравил вас с днем рождения.

Также в сообщениях могут содержаться адреса электронной почты, сообщения о регистрации на ресурсах и сервисах и т.п.

Таким неприхотливым методом можно собрать достаточно много данных о вас, чтобы в дальнейшем воспользоваться ею в злонамеренных целях.

СМС от банков

Любые банковские сообщения тоже лучше сразу удалять. СМС о состоянии счетов, о переводах, о зачислении и т.д. Любая подобная информация может оказаться чувствительной.

Подозрительные СМС и спам

Сомнительные сообщения со ссылками удаляйте незамедлительно. Даже если вы не собираетесь по ним переходить, пока они хранятся на телефоне, вы не в безопасности.

Во-первых, перейти на ссылку можно случайно. Во-вторых, это может сделать кто-то другой, например ребенок, который взял телефон поиграть.

Ранее мы писали, как защитить свой смартфон от слежки. Также рассказывали о главных признаках того, что на ваш телефон уже подсадили вирусы.

телефоны
смартфон
СМС
кибербезопасность
безопасность

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