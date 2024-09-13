Apple посилює безпеку iPhone — компоненти тепер прив'язані до облікового запису

Люди під час презентації iPhone. Фото: Reuters

На початку 2024 року компанія Apple оголосила про суттєві зміни в політиці ремонту своїх пристроїв. Американський виробник запроваджує нову функцію — блокування активації для частин iPhone, яка тепер є доступною в iOS 18.

Про це повідомляє BetaProfiles у четвер, 12 вересня.

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У релізі iOS 18 RC (Release Candidate), представленому для розробників і бета-тестерів, Apple активувала блокування активації для основних компонентів iPhone.

Ця функція пов'язує ваш обліковий запис Apple не лише з вашим iPhone, але й з такими компонентами, як акумулятор, камери та дисплей, на основі їхніх індивідуальних серійних номерів.

Метою впровадження цієї технології є боротьба з нелегальним ринком продажу запчастин від викрадених iPhone. Раніше, навіть якщо пристрій був заблокований, його деталі залишалися цінними для продажу.

Тепер, коли iPhone виявить використану деталь, він запитає пароль облікового запису Apple власника оригінального пристрою.

Блокування запчастин Iphone в iOS 18. Фото: BetaProfiles

"Apple також поширить свою популярну функцію блокування активації на деталі iPhone, щоб запобігти розбиранню викрадених iPhone на запчастини. Ця функція була розроблена на прохання клієнтів та правоохоронних органів, щоб обмежити крадіжки iPhone шляхом блокування загубленого або викраденого iPhone від повторного ввімкнення", — зазначали в компанії.

Нагадаємо, iOS 18 стане загальнодоступною вже з 16 вересня 2024 року і буде підтримуватися на iPhone XR та новіших моделях. Важливо зазначити, що блокування активації для частин наразі застосовується лише до iPhone і не поширюється на iPad з iPadOS 18.