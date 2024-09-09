iPhone 16 Pro Max - ціна, характеристики та перші фото. Характеристики нового Еппл iPhone 16 Pro Max.

Apple представила iPhone 16 Pro Max — характеристики та ціна новинки
В понеділок, 9 вересня, компанія Apple провела масштабну презентацію своїх нових гаджетів. Головною подією івенту став анонс наступного покоління iPhone.
Новини.LIVE розповідають про характеристики iPhone 16 Pro Max та скільки смартфон від Apple коштуватиме.
іPhone 16 Pro і 16 Pro Max зовні залишилися практично незмінними, однак було додано новий колір — Desert Titanium, який замінив Blue Titanium. Залишилися варіанти у відтінках Black Titanium, White Titanium та Natural Titanium.
На боці з'явилася сенсорна кнопка Camera Control, яка дозволяє керувати камерою: регулювати масштаб, фокусування, робити знімки та перемикатися між об'єктивами. Всі дії супроводжуються тактильним відгуком.
Усередині пристрою покращено систему відведення тепла за рахунок нової архітектури, а також збільшено ємність акумуляторів.
Шестиядерний графічний процесор забезпечує приріст продуктивності на 20% і підтримує апаратне трасування променів із подвоєною швидкістю. Процесор також має шість ядер (два високопродуктивні та чотири енергоефективні), що дає приріст продуктивності на 15% при зниженні енергоспоживання на 20%.
iPhone 16 Pro і 16 Pro Max тепер підтримують запис відео в 4K із частотою 120 кадрів за секунду у форматі Dolby Vision. Швидкість запису можна вибрати навіть після зйомки за допомогою програми "Фото".
Для запису просторового звуку смартфон оснащений чотирма мікрофонами студійного рівня. Функція Audio Mix дозволяє ізолювати окремі голоси на тлі інших звуків у ролику.
Смартфон підтримує бездротову зарядку Qi2 та MagSafe, а також може підключатися до мереж Wi-Fi 7. Порт USB-C забезпечує більш високу швидкість передачі даних завдяки підтримці протоколу USB 3.
Характеристики iPhone 16 Pro Max
Дисплей: 6,9 дюйма
Яскравість: від 1 до 2000 ніт
Частота: 120 Гц
Процесор: 3-нм чипсет Apple A18 Pro
Основна камера: 48 Мп, f/1,78, 24 мм, OIS, AF
Ширококутна камера: 48 Мп, f/2,2, 13 мм, AF
Телефото камера: 12 Мп, f/2,8, 120 мм, 5x
Ціна на iPhone 16 Pro Max
Вартість нових смартфонів починається від 1199 доларів.
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