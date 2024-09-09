iPhone 16 Pro Max - цена, характеристики и первые фото. Характеристики нового Эппл iPhone 16 Pro Max.

Цвет и внешний вид iPhone 16 Pro. Фото: презентация Apple

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В понедельник, 9 сентября, компания Apple провела масштабную презентацию своих новых гаджетов. Главным событием инвента стал анонс следующего поколения iPhone.

Новини.LIVE рассказывают о характеристиках iPhone 16 Pro Max и во сколько смартфон от Apple обойдется.

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iPhone 16 Pro и 16 Pro Max внешне остались практически неизменными, однако был добавлен новый цвет — Desert Titanium, заменивший Blue Titanium. Остались варианты в оттенках Black Titanium, White Titanium и Natural Titanium.

На стороне появилась сенсорная кнопка Camera Control, позволяющая управлять камерой: регулировать масштаб, фокусировку, делать снимки и переключаться между объективами. Все действия сопровождаются тактильным откликом.

Внутри устройства улучшена система отвода тепла за счет новой архитектуры, а также увеличена емкость аккумуляторов.

Шестиядерный графический процессор обеспечивает прирост производительности на 20% и поддерживает аппаратную трассировку лучей с удвоенной скоростью. Процессор также имеет шесть ядер (два высокопроизводительных и четырех энергоэффективных), что дает прирост производительности на 15% при снижении энергопотребления на 20%.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max теперь поддерживают запись видео в 4K с частотой 120 кадров в секунду в формате Dolby Vision. Скорость записи можно выбрать даже после съемки с помощью "Фото".

Для записи пространственного звука смартфон оснащен четырьмя микрофонами студийного уровня. Функция Audio Mix позволяет изолировать некоторые голоса на фоне других звуков в ролике.

Запись видео в iPhone 16 Pro Max. Фото: презентация Apple

Смартфон поддерживает беспроводную зарядку Qi2 и MagSafe, а также может подключаться к сетям Wi-Fi 7. Порт USB-C обеспечивает более высокую скорость передачи данных благодаря поддержке протокола USB 3.

Характеристики iPhone 16 Pro Max

Дисплей: 6,9 дюйма

Яркость: от 1 до 2000 нит

Частота: 120 Гц

Процессор: 3-нм чипсет Apple A18 Pro

Основная камера: 48 Мп, f/1,78, 24 мм, OIS, AF

Широкоугольная камера: 48 Мп, f/2,2, 13 мм, AF

Телефото камера: 12 Мп, f/2,8, 120 мм, 5x

Цена на iPhone 16 Pro Max

Стоимость новых смартфонов начинается от 1199 долларов.