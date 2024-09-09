iPhone 16 Pro – цена, характеристики и первые фото. Характеристики нового Эппл iPhone 16 Pro.

Цвет и внешний вид iPhone 16 Pro. Фото: презентация Apple

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В понедельник, 9 сентября, IT-гигант Apple провел свою главную презентацию года. Важнейшим событием стал анонс новых моделей iPhone.

Новини.LIVE рассказывают о характеристиках iPhone 16 Pro и во сколько смартфон от Apple обойдется.

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iPhone 16 Pro получит экран с частотой 120 Гц. Флагман будет оснащен чипсетом A18 Pro, выполненном по 3 нм процессу.

Также iPhone 16 Pro получил камеру, способную снимать в 48 Мп в ProRAW. Ультра широкоформатная камера также получила разрешение 48 Мп.

Камера открывается одной кнопкой, которой также можно приблизить, сделать снимок или запустить запись видео.

Как выглядит камера iPhone 16 Pro изнутри. Фото: презентация Apple

Кроме того, появилось много разных фильтров и стилей, обрабатывающих фото и фон с помощью ИИ. Их можно будет применять "на лету" той же универсальной кнопкой.

Также Apple обновила MagSafe зарядку. Как заявляется, смартфон будет заряжаться быстрее.

Характеристики iPhone 16 Pro

Дисплей: 6,3 дюйма

Яркость: от 1 до 2000 нит

Частота: 120 Гц

Процессор: 3-нм чипсет Apple A18 Pro

Основная камера: 48 Мп с апертурой f/1,6

Ультраширокоформатная камера: 42 Мп.

Цена на iPhone 16 Pro

Стоимость новых смартфонов начинается от 999 долларов.