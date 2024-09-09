iPhone 16 Pro – цена, характеристики и первые фото. Характеристики нового Эппл iPhone 16 Pro.

Apple показала iPhone 16 Pro — характеристики и цена новинки
В понедельник, 9 сентября, IT-гигант Apple провел свою главную презентацию года. Важнейшим событием стал анонс новых моделей iPhone.
Новини.LIVE рассказывают о характеристиках iPhone 16 Pro и во сколько смартфон от Apple обойдется.
iPhone 16 Pro получит экран с частотой 120 Гц. Флагман будет оснащен чипсетом A18 Pro, выполненном по 3 нм процессу.
Также iPhone 16 Pro получил камеру, способную снимать в 48 Мп в ProRAW. Ультра широкоформатная камера также получила разрешение 48 Мп.
Камера открывается одной кнопкой, которой также можно приблизить, сделать снимок или запустить запись видео.
Кроме того, появилось много разных фильтров и стилей, обрабатывающих фото и фон с помощью ИИ. Их можно будет применять "на лету" той же универсальной кнопкой.
Также Apple обновила MagSafe зарядку. Как заявляется, смартфон будет заряжаться быстрее.
Характеристики iPhone 16 Pro
Дисплей: 6,3 дюйма
Яркость: от 1 до 2000 нит
Частота: 120 Гц
Процессор: 3-нм чипсет Apple A18 Pro
Основная камера: 48 Мп с апертурой f/1,6
Ультраширокоформатная камера: 42 Мп.
Цена на iPhone 16 Pro
Стоимость новых смартфонов начинается от 999 долларов.
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