iPhone 16 Pro - ціна, характеристики та перші фото. Характеристики нового Еппл iPhone 16 Pro.

Кольори та зовнішній вигляд iPhone 16 Pro. Фото: презентація Apple

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У понеділок, 9 вересня, IT-гігант Apple провів свою головну презентацію року. Найважливішою подією став анонс нових моделей iPhone.

Новини.LIVE розповідають про характеристики iPhone 16 Pro та скільки смартфон від Apple коштуватиме.

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iPhone 16 Pro отримає дисплей з частотою 120 Гц. Флагман буде оснащено чипсетом A18 Pro, виконаному по 3 нм процесу.

Також iPhone 16 Pro отримав камеру, здатну знімати у 48 Мп в ProRAW. Ультраширокоформатна камера також отримала роздільну здатність 48 Мп.

Який вигляд має камера iPhone 16 Pro зсередини. Фото: презентація Apple

Камера відкривається однією кнопкою, якою також можна наблизити, зробити знімок або запустити запис відео.

Крім того, з'явилось багато різних фільтрів та стилів, які обробляють фото та фон за допомогою ШІ. Їх можна буде застосовувати "на льоту" тією ж універсальною кнопкою.

Також Apple оновили MagSafe зарядку. Як заявляється, смартфон буде заряджатися швидше.

Характеристики iPhone 16 Pro

Дисплей: 6,3 дюйма

Яскравість: від 1 до 2000 ніт

Частота: 120 Гц

Процесор: 3-нм чипсет Apple A18 Pro

Основна камера: 48 Мп з апертурою f/1,6

Ультраширокоформатна камера: 42 Мп.

Ціна на iPhone 16 Pro

Вартість нових смартфонів починається від 999 доларів.