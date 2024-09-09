iPhone 16 Plus - ціна, характеристики та перші фото. Характеристики нового Еппл iPhone 16 Plus.

Зовнішній вигляд iPhone 16 Plus. Фото: презентація Apple

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Компанія Apple провів свою ключову презентацію року. Центральною подією івенту став анонс нових моделей iPhone.

Новини.LIVE розповідають про характеристики iPhone 16 Plus та скільки смартфон від Apple коштуватиме.

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iPhone 16 Plus отримав оновлений дизайн з овальною камерою на задній панелі. Фронтальна частина залишилася без змін та оснащена вирізом Dynamic Island.

На бічній грані з'явилася кнопка Action Button та нова клавіша Camera Control, яка активує камеру.

Чіп Apple A18 орієнтований на ігрову продуктивність. Він підтримує апаратне трасування променів, а систему охолодження було вдосконалено.

Основна камера підтримує зйомку об'ємних фото та відео для гарнітури Vision Pro, а також є макрорежим.

Характеристики камери iPhone 16 Plus. Фото: презентація Apple

iPhone 16 Plus буде доступний у п'яти кольорах: ультрамариновому, рожевому, блакитному, білому та чорному.

Характеристики iPhone 16 Plus

Дисплей: 6,7 дюйма

Яскравість: від 1 до 2000 ніт

Процесор: 3-нм чипсет Apple A18

Основна камера: 48 Мп з апертурою f/1,6

Ширококутна камера: сенсор з роздільною здатністю 12 Мп.

Підтримка стандарту Wi-Fi 7.

Ціна на iPhone 16 Plus

Вартість нових смартфонів починається з 899 доларів за версії на 128 ГБ.