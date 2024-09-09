iPhone 16 Plus – цена, характеристики и первые фото. Характеристики нового Эппл iPhone 16 Plus.

Внешний облик iPhone 16 Plus. Фото: презентация Apple

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Компания Apple провела свою ключевую презентацию года. Центральным событием ивента стал анонс новых моделей iPhone.

Новини.LIVE рассказывают о характеристиках iPhone 16 Plus и во сколько смартфон от Apple обойдется.

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iPhone 16 Plus получил обновленный дизайн с овальной камерой на задней панели. Фронтальная часть осталась без изменений и оснащена вырезом Dynamic Island.

На боковой грани появилась кнопка Action Button и новая клавиша Camera Control, активирующая камеру.

Чип Apple A18 ориентирован на игровую производительность. Он поддерживает аппаратную трассировку лучей, а система охлаждения была усовершенствована.

Основная камера поддерживает съемку объемных фото и видео для гарнитуры Vision Pro, а также макрорежим.

Характеристики камеры iPhone 16 Plus. Фото: презентация Apple

iPhone 16 Plus будет доступен в пяти цветах: ультрамариновом, розовом, голубом, белом и черном.

Характеристики iPhone 16 Plus

Дисплей: 6,7 дюйма

Яркость: от 1 до 2000 нит

Процессор: 3-нм чипсет Apple A18

Основная камера: 48 Мп с апертурой f/1,6

Широкоугольная камера: сенсор с разрешением 12 Мп.

Поддержка стандарта Wi-Fi 7.

Цена на iPhone 16 Plus

Стоимость новых смартфонов начинается с 899 долларов по версии на 128 ГБ.