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Новый уровень защиты — Apple будет блокировать iPhone с донорскими деталями

13 сентября 2024 14:40
Валерия Барановская - редактор
Apple усиливает безопасность iPhone — компоненты теперь привязаны к аккаунту
Люди во время презентации iPhone. Фото: Reuters
Валерия Барановская - редактор

В начале 2024 года компания Apple объявила о существенных изменениях в политике ремонта своих устройств. Американский производитель вводит новую функцию — блокировку активации для частей iPhone, которая теперь доступна в iOS 18.

Об этом сообщает BetaProfiles в четверг, 12 сентября.

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iOS 18 добавляет блокировку активации в части iPhone

В релизе iOS 18 RC (Release Candidate), представленном для разработчиков и бета-тестеров, Apple активировала блокировку активации для основных компонентов iPhone.

Эта функция связывает вашу учетную запись Apple не только с вашим iPhone, но и с такими компонентами, как аккумулятор, камеры и дисплей, на основе их индивидуальных серийных номеров.

Целью внедрения этой технологии является борьба с нелегальным рынком продажи запчастей от похищенных iPhone. Ранее, даже если устройство было заблокировано, его детали оставались ценными для продажи.

Теперь, когда iPhone обнаружит использованную деталь, он запросит пароль учетной записи Apple владельца оригинального устройства.

iOS 18
Блокировка запчастей Iphone в iOS 18. Фото: BetaProfiles

"Apple также распространит свою популярную функцию блокировки активации на детали iPhone, чтобы предотвратить разборку похищенных iPhone на запчасти. Эта функция была разработана по просьбе клиентов и правоохранительных органов, чтобы ограничить кражи iPhone путем блокировки утерянного или похищенного iPhone от повторного включения", — отмечали в компании.

Напомним, iOS 18 станет общедоступной уже с 16 сентября 2024 года и будет поддерживаться на iPhone XR и более новых моделях. Важно отметить, что блокировка активации для частей пока применяется только к iPhone и не распространяется на iPad с iPadOS 18. 

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