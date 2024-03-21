Скільки часу знадобиться астронавту, щоб обійти увесь Марс — вчений підрахував

Астронавт на Червоній планеті. Фото: istockphoto.com

Перша планета, яка може бути колонізована людьми — Марс. Вчені вивчили практично все про умови на Червоній планеті й активно розробляють технології, які могли б їх покращити. Є великі сподівання, що перші астронавти потраплять у цей новий світ уже в наступному десятилітті.

У зв'язку з цим журналісти порталу Space.com вирішили поцікавитися у доцента кафедри фізики та астрономії Університету Джорджа Мейсона (США) Ердала Йігіта (Erdal Yigit), чи вдасться астронавтам обійти увесь Марс та скільки часу це може у них зайняти. Вчений зробив підрахунки, що справді вражають.

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Так, за словами дослідника, щоб зробити більш-менш точні розрахунки, необхідно врахувати багато факторів, зокрема:

розміри планети (відстань, яку доведеться пройти);

умови;

ландшафт;

швидкість руху астронавта;

спорядження;

час на відпочинок, їжу та сон тощо.

Почнемо з відстані, якщо астронавт подорожуватиме екватором Марсу, йому доведеться пройти близько 21 400 км, щоб обійти всю планету.

Якщо обрати подорож через полюси, то можна скоротити відстань приблизно на 160 км. Проте, у цьому випадку низькі температури можуть значно ускладнити завдання.

Йігіт зазначив, що середня швидкість людини на Землі становить близько 5 км/год. Попри те, що гравітація на Марсі приблизно на 40% нижча, ніж на Землі, науковець припускає, що швидкість сильно не зміниться.

Якщо ж рухатися поверхнею Червоної планети зі швидкістю 5 км/год, то, щоб обійти планету, знадобиться близько 4290 годин, або 174 сол (марсіанська сонячна доба).

Робота астронавтів на Марсі. Зображення: Brook Rushton

Але слід врахувати, що астронавт нестиме із собою припаси (їжу, воду і кисень), а також важкий скафандр. Тож, це може вплинути на швидкість пересування. Безперечно безперервний рух неможливий: людині потрібен час, щоб спати, відпочивати та їсти.

Таким чином, каже вчений, лише восьмигодинний сон збільшить тривалість подорожі на 56 сол. Якщо астронавт зупинятиметься для відпочинку та їжі на чотири-п’ять годин щодоби, це додасть до подорожі ще 30-35 марсіанських діб.

Тож, у підсумку у нас виходить, що тривалості подорожі становитиме приблизно 265 марсіанських діб. Тобто, щоб обійти Марс знадобиться близько пів року.

Ердал Йігіт додав, що ці розрахунки не враховують такі перешкоди, як сильна пересічна місцевість: уся Червона планета вкрита великою кількістю гір, каньйонів і кратерів. Можливо є й інші фактори, які б ускладнили це завдання.

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