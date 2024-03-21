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Путешествие по Красной планете — сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс

21 марта 2024 21:54
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Сколько времени понадобится астронавту, чтобы обойти весь Марс — ученый подсчитал
Астронавт на красной планете. Фото: istockphoto.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Первая планета, которая может быть колонизирована людьми — Марс. Ученые изучили практически все условия на Красной планете и активно разрабатывают технологии, которые могли бы их улучшить. Есть большие надежды на то, что первые астронавты попадут в этот новый мир уже в следующем десятилетии.

В связи с этим журналисты портала Space.com решили поинтересоваться у доцента кафедры физики и астрономии Университета Джорджа Мейсона (США) Эрдала Йигита (Erdal Yigit), удастся ли астронавтам обойти весь Марс и сколько времени это может у них занять. Ученый сделал впечатляющие подсчеты. 

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Так, по словам исследователя, чтобы произвести более или менее точные расчеты, необходимо учесть многие факторы, в частности:

  • размеры планеты (расстояние, которое придется пройти);
  • условия;
  • ландшафт;
  • скорость движения астронавта;
  • снаряжение;
  • время на отдых, еду и сон.

Начнем с расстояния, если астронавт будет путешествовать по экватору Марса, ему придется пройти около 21 400 км, чтобы обойти всю планету.

Если выбрать путешествие по полюсам, то можно сократить расстояние примерно на 160 км. Однако в этом случае низкие температуры могут значительно усложнить задачу.

Йигит отметил, что средняя скорость человека на Земле составляет около 5 км/ч. Несмотря на то, что гравитация на Марсе примерно на 40% ниже, чем на Земле, ученый предполагает, что скорость сильно не изменится.

Если же двигаться по поверхности Красной планеты со скоростью 5 км/ч, то, чтобы обойти планету, понадобится около 4290 часов, или 174 сол (марсианские солнечные сутки).

 

Сколько времени понадобится астронавту, чтобы обойти весь Марс - ученый подсчитал
Работа космонавтов на Марсе. Изображение: Brook Rushton

Но следует учесть, что астронавт будет нести с собой запасы (пищу, воду и кислород), а также тяжелый скафандр. Это может повлиять на скорость передвижения. Бесспорно непрерывное движение невозможно: человеку нужно время, чтобы спать, отдыхать и есть.

Таким образом, говорит ученый, только восьмичасовой сон увеличит продолжительность путешествия на 56 сол. Если астронавт будет останавливаться для отдыха и еды на четыре-пять часов в сутки, это прибавит к путешествию еще 30-35 марсианских суток.

Итак, в итоге у нас получается, что продолжительность поездки составит примерно 265 марсианских суток. То есть, чтобы обойти Марс, понадобится около полугода.

Эрдал Йигит добавил, что эти расчеты не учитывают такие препятствия, как сложная местность: вся Красная планета покрыта большим количеством гор, каньонов и кратеров. Возможно, есть и другие факторы, которые бы усложнили эту задачу.

Ранее мы говорили, что Марс способен изменить климат Земли.

Напомним, мы писали, что под поверхностью Марса обнаружили океан из замерзшей воды.

Также мы сообщали, что ученые создали революционную технологию, которая поможет обеспечить кислородом колонии на Марсе.

космос
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