Samsung потерял первенство на рынке складных смартфонов — кому он уступил

Huawei Mate X5. Фото: soyacincau.com

Компания Huawei в первом квартале 2024 года увеличила продажи складных смартфонов на исключительные 257% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это лучший результат среди всех компаний этого сегмента.

Об этом сообщил WCCFTech.

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Samsung, считающийся королем категории складных устройств, получил падение на 25% и занял вторую позицию, третьим оказался Honor — бывший суббренд Huawei. Больше всех пострадала OPPO, упав на 70%.

Модель Mate X5, вероятно, была ответственна за то, что поставки складных смартфонов Huawei достигли нового максимума. Поэтому компания планирует развить успех и, по слухам, вскоре выпустит складывающийся в три раза смартфон.

Конкуренция с Apple

Huawei добилась высоких результатов, ограничив свои продажи единственным рынком Китая. За неизбежным запуском внутренней операционной системы HarmonyOS Next, которая, возможно, появится в сентябре, популярность Huawei в КНР может возрасти. Ведь по предварительному отчету целью является полная независимость устройств Huawei от Android.

Apple, еще не выпустившая свой первый складной iPhone, должна волноваться из-за этих событий. Недавно компания ввела скидки на модельный ряд iPhone 15 до 318 долларов. Ведь возрождение Huawei и общее сокращение спроса на рынке смартфонов оказывает давление на ежегодные объемы продаж Apple.

С появлением семейства Mate 70 в конце этого года, iPhone 16 нужно будет накачать исключительными функциями, чтобы получить преимущество над флагманами Huawei, поэтому эта цепочка событий может привести к дальнейшей задержке складного iPhone.

Ранее iPhone 15 Pro Max уступил Huawei P60 Pro. Также Huawei выпустила космическую версию смарт-часов Watch 4 Pro за 640 евро.