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Samsung більше не лідер ринку складаних смартфонів — хто обійшов гіганта

27 травня 2024 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung втратив першість на ринку складаних смартфонів — кому він поступився
Huawei Mate X5. Фото: soyacincau.com
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Компанія Huawei у першому кварталі 2024 року збільшила продажі складаних смартфонів на виняткові 257% порівняно з аналогічним періодом торік. Це абсолютно кращий результат серед усіх компаній в цьому сегменті. 

Про це повідомив WCCFTech.

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Samsung, який вважається королем категорії складаних пристроїв, отримав падіння на 25% та посів другу позицію, третім опинився Honor — колишній суббренд Huawei. Більше за всіх постраждала OPPO, впавши на 70%.

Модель Mate X5, ймовірно, була відповідальна за те, що постачання складаних смартфонів Huawei досягли нового максимуму. Тому компанія планує розвинути успіх та, за чутками, невдовзі випустить смартфон, що складається втричі.

Конкуренція з Apple

Huawei досягла високих результатів, обмеживши свої продажі єдиним ринком Китаю. За неминучим запуском внутрішньої операційної системи HarmonyOS Next, яка можливо з’явиться у вересні, популярність Huawei в КНР може зрости. Адже за попереднім звітом, метою є повна незалежність пристроїв Huawei від Android.

Apple, яка ще не випустила свій перший складаний iPhone, має хвилюватися через ці події. Нещодавно компанія запровадила знижки на модельний ряд iPhone 15 до 318 доларів. Адже відродження Huawei та загальне скорочення попиту на ринку смартфонів чинить тиск на щорічні обсяги продажів Apple.

З появою сімейства Mate 70 наприкінці цього року, iPhone 16 потрібно буде завантажити винятковими функціями, щоб отримати перевагу над флагманами Huawei, тому цей ланцюжок подій може призвести до подальшої затримки складаного iPhone.

Раніше iPhone 15 Pro Max поступився Huawei P60 Pro. Також Huawei випустила космічну версію смартгодинника Watch 4 Pro за 640 євро.

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