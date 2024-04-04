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Samsung Galaxy A35 5G против Galaxy A15 5G — какой смартфон лучше купить

4 апреля 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung Galaxy A35 5G против Galaxy A15 5G: что купить
Samsung Galaxy A35 5G и Galaxy A15 5G. Фото: phonearena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

В последнее время Samsung выпустила несколько телефонов среднего класса популярной линейки "А". Сравним Samsung Galaxy А15 5G (от 180 долларов) с Galaxy A35 5G (от 360 долларов) и выясним, стоит ли переплачивать вдвое за последний.

Об этом написала Phone Arena.

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Дизайн и дисплей

По размерам и весу телефоны не слишком отличаются друг от друга. Разрешение экранов также одинаково. А лабораторные испытания проявили аналогичное качество мониторов смартфонов.

 

Samsung Galaxy A35 5G против Galaxy A15 5G - какой смартфон лучше купить - фото 1
Фото: phonearena.com

Но есть несколько ключевых преимуществ A35.

  • A15 имеет толстые боковые рамки, вырез для селфи-камеры и массивный подбородок на нижней рамке.
  • A15 полностью изготовлен из пластика, в то же время A35 получил заднюю панель из светоотражающего стекла.
  • A35 имеет высокий класс защиты от воды и пыли IP67, он может выдержать даже кратковременное погружение на мелководье. В то же время A15 вообще не имеет сертификации.
  • A35 имеет изменяющуюся частоту обновления 120 Гц, она может автоматически снижаться до 60 Гц для экономии энергии. A15 получил менее плавную постоянную частоту 90 Гц.
  • Дисплей A35 защищен очень крепким типом стекла Corning Gorilla Glass Victus+.

Производительность и программное обеспечение

  • Оба телефона получат 4 года обновлений Android и 5 лет патчей безопасности.
  • Чип Exynos 1380 в A35 находится в другой лиге по сравнению с Mediatek Dimensity 6100+ в A15 5G. Отсюда и значительные задержки в работе A15, в то время как на A35 они случались очень редко.
  • Оба телефона начинаются со 128 ГБ накопителя. Но, какой бы телефон ни выбрать, оба имеют слот для карт памяти microSD до 1 ТВ.

Камера

У телефонов есть набор из трех камер с основным сенсором 50 МП. Однако A35 оснащен сверхширокоугольной камерой 8 МП и макросъемкой 5 МП по сравнению со сверхширокоугольной камерой 5 МП и макросъемкой на 2 МП (которая практически непригодна для использования) в A15.

Основная камера A15 может записывать видео только с разрешением 1080p 30 кадров в секунду. В то же время A35 снимает с максимальным разрешением 4K 30 кадров в секунду с впечатляющим качеством изображения.

Общее качество фотографий A35 гораздо лучше — снимки получаются более реалистичными и детализированными.

 

Samsung Galaxy A35 5G против Galaxy A15 5G - какой смартфон лучше купить - фото 2
Фото: phonearena.com

Аккумулятор

Оба телефона оснащены большими аккумуляторами 5000 мАч и энергоэффективными чипсетами. Но у A35 соотношение между мощностью и энергоэффективностью гораздо лучше.

Samsung Galaxy A35 5G против Galaxy A15 5G: что купить

Galaxy A35 5G — одним из лучших телефонов среднего класса в 2024 году.

A15 5G — неплохой телефон начального уровня, который может стать отличным первым смартфоном для вашего ребенка, пока вы не решите, что он готов к чему-то более дорогому.

Ранее мы сравнивали Samsung Galaxy A55 с Galaxy A54 и Galaxy S24 с Galaxy A55.

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