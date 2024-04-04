Samsung Galaxy A35 5G против Galaxy A15 5G: что купить

Samsung Galaxy A35 5G и Galaxy A15 5G. Фото: phonearena.com

В последнее время Samsung выпустила несколько телефонов среднего класса популярной линейки "А". Сравним Samsung Galaxy А15 5G (от 180 долларов) с Galaxy A35 5G (от 360 долларов) и выясним, стоит ли переплачивать вдвое за последний.

Об этом написала Phone Arena.

Читайте также:

Дизайн и дисплей

По размерам и весу телефоны не слишком отличаются друг от друга. Разрешение экранов также одинаково. А лабораторные испытания проявили аналогичное качество мониторов смартфонов.

Фото: phonearena.com

Но есть несколько ключевых преимуществ A35.

A15 имеет толстые боковые рамки, вырез для селфи-камеры и массивный подбородок на нижней рамке.

A15 полностью изготовлен из пластика, в то же время A35 получил заднюю панель из светоотражающего стекла.

A35 имеет высокий класс защиты от воды и пыли IP67, он может выдержать даже кратковременное погружение на мелководье. В то же время A15 вообще не имеет сертификации.

A35 имеет изменяющуюся частоту обновления 120 Гц, она может автоматически снижаться до 60 Гц для экономии энергии. A15 получил менее плавную постоянную частоту 90 Гц.

Дисплей A35 защищен очень крепким типом стекла Corning Gorilla Glass Victus+.

Производительность и программное обеспечение

Оба телефона получат 4 года обновлений Android и 5 лет патчей безопасности.

Чип Exynos 1380 в A35 находится в другой лиге по сравнению с Mediatek Dimensity 6100+ в A15 5G. Отсюда и значительные задержки в работе A15, в то время как на A35 они случались очень редко.

Оба телефона начинаются со 128 ГБ накопителя. Но, какой бы телефон ни выбрать, оба имеют слот для карт памяти microSD до 1 ТВ.

Камера

У телефонов есть набор из трех камер с основным сенсором 50 МП. Однако A35 оснащен сверхширокоугольной камерой 8 МП и макросъемкой 5 МП по сравнению со сверхширокоугольной камерой 5 МП и макросъемкой на 2 МП (которая практически непригодна для использования) в A15.

Основная камера A15 может записывать видео только с разрешением 1080p 30 кадров в секунду. В то же время A35 снимает с максимальным разрешением 4K 30 кадров в секунду с впечатляющим качеством изображения.

Общее качество фотографий A35 гораздо лучше — снимки получаются более реалистичными и детализированными.

Фото: phonearena.com

Аккумулятор

Оба телефона оснащены большими аккумуляторами 5000 мАч и энергоэффективными чипсетами. Но у A35 соотношение между мощностью и энергоэффективностью гораздо лучше.

Samsung Galaxy A35 5G против Galaxy A15 5G: что купить

Galaxy A35 5G — одним из лучших телефонов среднего класса в 2024 году.

A15 5G — неплохой телефон начального уровня, который может стать отличным первым смартфоном для вашего ребенка, пока вы не решите, что он готов к чему-то более дорогому.

Ранее мы сравнивали Samsung Galaxy A55 с Galaxy A54 и Galaxy S24 с Galaxy A55.