Samsung Galaxy A35 5G против Galaxy A15 5G: что купить

Samsung Galaxy A35 5G против Galaxy A15 5G — какой смартфон лучше купить
В последнее время Samsung выпустила несколько телефонов среднего класса популярной линейки "А". Сравним Samsung Galaxy А15 5G (от 180 долларов) с Galaxy A35 5G (от 360 долларов) и выясним, стоит ли переплачивать вдвое за последний.
Об этом написала Phone Arena.
Дизайн и дисплей
По размерам и весу телефоны не слишком отличаются друг от друга. Разрешение экранов также одинаково. А лабораторные испытания проявили аналогичное качество мониторов смартфонов.
Но есть несколько ключевых преимуществ A35.
- A15 имеет толстые боковые рамки, вырез для селфи-камеры и массивный подбородок на нижней рамке.
- A15 полностью изготовлен из пластика, в то же время A35 получил заднюю панель из светоотражающего стекла.
- A35 имеет высокий класс защиты от воды и пыли IP67, он может выдержать даже кратковременное погружение на мелководье. В то же время A15 вообще не имеет сертификации.
- A35 имеет изменяющуюся частоту обновления 120 Гц, она может автоматически снижаться до 60 Гц для экономии энергии. A15 получил менее плавную постоянную частоту 90 Гц.
- Дисплей A35 защищен очень крепким типом стекла Corning Gorilla Glass Victus+.
Производительность и программное обеспечение
- Оба телефона получат 4 года обновлений Android и 5 лет патчей безопасности.
- Чип Exynos 1380 в A35 находится в другой лиге по сравнению с Mediatek Dimensity 6100+ в A15 5G. Отсюда и значительные задержки в работе A15, в то время как на A35 они случались очень редко.
- Оба телефона начинаются со 128 ГБ накопителя. Но, какой бы телефон ни выбрать, оба имеют слот для карт памяти microSD до 1 ТВ.
Камера
У телефонов есть набор из трех камер с основным сенсором 50 МП. Однако A35 оснащен сверхширокоугольной камерой 8 МП и макросъемкой 5 МП по сравнению со сверхширокоугольной камерой 5 МП и макросъемкой на 2 МП (которая практически непригодна для использования) в A15.
Основная камера A15 может записывать видео только с разрешением 1080p 30 кадров в секунду. В то же время A35 снимает с максимальным разрешением 4K 30 кадров в секунду с впечатляющим качеством изображения.
Общее качество фотографий A35 гораздо лучше — снимки получаются более реалистичными и детализированными.
Аккумулятор
Оба телефона оснащены большими аккумуляторами 5000 мАч и энергоэффективными чипсетами. Но у A35 соотношение между мощностью и энергоэффективностью гораздо лучше.
Samsung Galaxy A35 5G против Galaxy A15 5G: что купить
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