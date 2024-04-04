Samsung Galaxy A35 5G проти Galaxy A15 5G: що придбати

Samsung Galaxy A35 5G та Galaxy A15 5G. Фото: phonearena.com

Останнім часом Samsung випустила одразу кілька телефонів середнього класу популярної лінійки "А". Порівняємо Samsung Galaxy А15 5G (від 180 доларів) з Galaxy A35 5G (від 360 доларів) та з'ясуємо, чи варто переплачувати вдвічі за останній.

Про це написала Phone Arena.

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Дизайн та дисплей

За розмірами та вагою телефони не надто різняться один від одного. Роздільна здатність екранів також однакова. А лабораторні тести показали аналогічну якість дисплеїв смартфонів.

Фото: phonearena.com

Але є кілька ключових переваг A35.

A15 має товсті бічні рамки, виріз для селфі-камери та масивне підборіддя на нижній рамці.

A15 повністю виготовлений із пластику, водночас A35 отримав задню панель зі світловідбиваючого скла.

A35 має високий для свого класу клас захисту від води та пилу IP67, він може витримати навіть короткочасне занурення на мілководді. Водночас A15 не має жодної сертифікації.

A35 має змінну частоту оновлення 120 Гц, вона може автоматично знижуватися до 60 Гц для економії енергії. A15 отримав менш плавну постійну частоту 90 Гц.

Дисплей A35 захищений дуже міцним типом скла Corning Gorilla Glass Victus+.

Продуктивність і програмне забезпечення

Обидва телефони отримають 4 роки оновлень Android та 5 років патчів безпеки.

Чип Exynos 1380 в A35 знаходиться в іншій лізі у порівнянні з Mediatek Dimensity 6100+ в A15 5G. Звідси й значні затримки в роботі A15, тоді як на A35 вони траплялися дуже рідко.

Обидва телефони починаються з 128 ГБ накопичувача. Але, який би телефон не обрати, обидва мають слот для карт пам'яті microSD до 1 ТБ.

Камера

Телефони мають набір з трьох камер з основним сенсором 50 МП. Однак A35 оснащений надширококутною камерою 8 МП та макрозйомкою 5 МП, порівняно з надширококутною камерою 5 МП і макрозйомкою на 2 МП (яка практично непридатна для використання) в A15.

Основна камера A15 може записувати відео лише з роздільною здатністю 1080p 30 кадрів в секунду. Водночас A35 фільмує з максимальною роздільною здатністю 4K 30 кадрів в секунду з вражаючою якістю зображення.

Загальна якість фотографій A35 набагато краща — знімки виходять реалістичнішими та деталізованішими.

Фото: phonearena.com

Акумулятор

Обидва телефони оснащені великими акумуляторами 5000 мАг та енергоефективними чипсетами. Але в A35 співвідношення між потужністю та енергоефективністю набагато краще.

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