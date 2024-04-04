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Samsung Galaxy A35 5G проти Galaxy A15 5G — який смартфон краще купити

4 квітня 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung Galaxy A35 5G проти Galaxy A15 5G: що придбати
Samsung Galaxy A35 5G та Galaxy A15 5G. Фото: phonearena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Останнім часом Samsung випустила одразу кілька телефонів середнього класу популярної лінійки "А". Порівняємо Samsung Galaxy А15 5G (від 180 доларів) з Galaxy A35 5G (від 360 доларів) та з'ясуємо, чи варто переплачувати вдвічі за останній.

Про це написала Phone Arena.

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Дизайн та дисплей

За розмірами та вагою телефони не надто різняться один від одного. Роздільна здатність екранів також однакова. А лабораторні тести показали аналогічну якість дисплеїв смартфонів.

 

Samsung Galaxy A35 5G проти Galaxy A15 5G — який смартфон краще купити - фото 1
Фото: phonearena.com

Але є кілька ключових переваг A35.

  • A15 має товсті бічні рамки, виріз для селфі-камери та масивне підборіддя на нижній рамці.
  • A15 повністю виготовлений із пластику, водночас A35 отримав задню панель зі світловідбиваючого скла.
  • A35 має високий для свого класу клас захисту від води та пилу IP67, він може витримати навіть короткочасне занурення на мілководді. Водночас A15 не має жодної сертифікації.
  • A35 має змінну частоту оновлення 120 Гц, вона може автоматично знижуватися до 60 Гц для економії енергії. A15 отримав менш плавну постійну частоту 90 Гц.
  • Дисплей A35 захищений дуже міцним типом скла Corning Gorilla Glass Victus+.

Продуктивність і програмне забезпечення

  • Обидва телефони отримають 4 роки оновлень Android та 5 років патчів безпеки.
  • Чип Exynos 1380 в A35 знаходиться в іншій лізі у порівнянні з Mediatek Dimensity 6100+ в A15 5G. Звідси й значні затримки в роботі A15, тоді як на A35 вони траплялися дуже рідко.
  • Обидва телефони починаються з 128 ГБ накопичувача. Але, який би телефон не обрати, обидва мають слот для карт пам'яті microSD до 1 ТБ.

Камера

Телефони мають набір з трьох камер з основним сенсором 50 МП. Однак A35 оснащений надширококутною камерою 8 МП та макрозйомкою 5 МП, порівняно з надширококутною камерою 5 МП і макрозйомкою на 2 МП (яка практично непридатна для використання) в A15.

Основна камера A15 може записувати відео лише з роздільною здатністю 1080p 30 кадрів в секунду. Водночас A35 фільмує з максимальною роздільною здатністю 4K 30 кадрів в секунду з вражаючою якістю зображення.

Загальна якість фотографій A35 набагато краща — знімки виходять реалістичнішими та деталізованішими.

 

Samsung Galaxy A35 5G проти Galaxy A15 5G — який смартфон краще купити - фото 2
Фото: phonearena.com

Акумулятор

Обидва телефони оснащені великими акумуляторами 5000 мАг та енергоефективними чипсетами. Але в A35 співвідношення між потужністю та енергоефективністю набагато краще.

Samsung Galaxy A35 5G проти Galaxy A15 5G: що придбати

Galaxy A35 5G — одним з найкращих телефонів середнього класу у 2024 році.

A15 5G — непоганий телефон початкового рівня, який може стати чудовим першим смартфоном для вашої дитини, поки ви не вирішите, що вона готова до чогось дорожчого.

Раніше ми порівнювали Samsung Galaxy A55 з Galaxy A54 та Galaxy S24 з Galaxy A55.

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