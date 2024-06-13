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Samsung ускорит поставки чипов искусственного интеллекта — компания внедряет новую технологию

13 июня 2024 15:39
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Samsung представила план по ускорению поставок чипов искусственного интеллекта
Производственный цех Samsung. Фото: fortune.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Компания Samsung Electronics заявила, что планирует предложить своим клиентам единый центр, позволяющий быстрее производить чипы искусственного интеллекта. В таком центре будут интегрированы производство чипов памяти, фабрики и упаковки чипов.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Как отмечается, клиенты будут работать с единственным каналом связи, одновременно управляющим командами Samsung по производству чипов памяти, фабриками и упаковкой чипов. Благодаря этому время, необходимое для производства чипов искусственного интеллекта (приблизительно неделя), сократилось в среднем на 20%.

"Мы действительно живем в эпоху искусственного интеллекта, появление генеративного искусственного интеллекта полностью меняет технологический ландшафт", — сказал президент и генеральный менеджер завода Samsung Сиюнг Чой.

По словам Чой, Samsung ожидает, что к 2028 году глобальная выручка индустрии чипов вырастет до 778 млрд долларов, чему будет способствовать появление чипов искусственного интеллекта. Вице-президент по продажам и маркетингу Марко Чисари заявил, что компания считает реалистичными прогнозы генерального директора OpenAI Сэма Альтмана о росте спроса на чипы искусственного интеллекта.

Альтман сообщил руководству контрактного производителя микросхем TSMC, что он хочет построить около трех дюжин новых заводов по производству микросхем.

Samsung — одна из немногих компаний, которая продает чипы памяти, предлагает услуги своих заводов и разрабатывает чипы под одной крышей. В прошлом такое сочетание часто работало против компании, поскольку некоторые клиенты нервничали, что ведение бизнеса с ее заводами может принести пользу Samsung как конкуренту в другой отрасли.

Однако в условиях стремительного роста спроса на чипы искусственного интеллекта и необходимости высокой интеграции всех частей чипа для быстрого обучения или вывода огромных объемов данных при меньшем энергопотреблении, компания Samsung считает, что ее подход "под ключ" станет преимуществом в будущем.

Южнокорейский технологический гигант также рекламировал свою передовую архитектуру чипа, известную как Gate All-around (GAA), тип транзисторной архитектуры, помогающий улучшить производительность чипа и снизить энергопотребление.

GAA считается важным шагом для продолжения создания более мощных чипов искусственного интеллекта, поскольку они становятся все более тонкими и расширяют границы физики.

Хотя конкуренты Samsung, такие, как завод TSMC, также работают над чипами с использованием GAA, Samsung начала применять GAA раньше и заявила, что планирует массово производить свои 3-нанометровые чипы второго поколения с использованием GAA во второй половине этого года.

Samsung также объявила о своем новом 2-нанометровом процессе изготовления высокопроизводительных вычислительных чипов, в котором шины питания размещаются на задней стороне пластины для улучшения подачи энергии. Их массовое производство запланировано на 2027 год.

Напомним, Samsung потерял лидерство на рынке сложных смартфонов. Компания Huawei в первом квартале 2024 года увеличила продажи складных смартфонов на исключительные 257%.

Также мы писали, что профсоюз Samsung Electronics угрожает устроить первую в истории компании забастовку. Организация NSEU требует повышения заработной платы работникам компании.

бизнес
компании
чипы
технологии
искусственный интеллект
Samsung

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