Samsung представила план з прискорення постачання чіпів штучного інтелекту

Виробничий цех Samsung. Фото: fortune.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Компанія Samsung Electronics заявила, що планує запропонувати своїм клієнтам єдиний центр, що дозволить швидше виробляти чипи штучного інтелекту. У такому центрі будуть інтегровані виробництво чипів пам'яті, фабрики та пакування чіпів.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Як зазначається, клієнти будуть працювати з єдиним каналом зв'язку, який одночасно керує командами Samsung з виробництва чипів пам'яті, фабриками та упаковкою чипів. Завдяки цьому час, необхідний для виробництва чипів штучного інтелекту (приблизно тиждень), скоротився у середньому на 20%.

"Ми дійсно живемо в епоху штучного інтелекту, поява генеративного штучного інтелекту повністю змінює технологічний ландшафт", — сказав президент і генеральний менеджер заводу Samsung Сіюнг Чой.

За словами Чой, Samsung очікує, що до 2028 року глобальний виторг індустрії чіпів зросте до 778 млрд доларів, чому сприятиме поява чипів штучного інтелекту. Віцепрезидент з продажів і маркетингу Марко Чісарі заявив, що компанія вважає реалістичними прогнози генерального директора OpenAI Сема Альтмана про зростання попиту на чіпи штучного інтелекту.

Альтман повідомив керівництву контрактного виробника мікросхем TSMC, що він хоче побудувати приблизно три дюжини нових заводів із виробництва мікросхем.

Samsung — одна з небагатьох компаній, яка продає чипи пам'яті, пропонує послуги своїх заводів та розробляє чипи під одним дахом. У минулому таке поєднання часто працювало проти компанії, оскільки деякі клієнти нервували, що ведення бізнесу з її заводами може принести користь Samsung як конкуренту в іншій галузі.

Однак в умовах стрімкого зростання попиту на чипи штучного інтелекту та необхідності високої інтеграції всіх частин чипа для швидкого навчання або виведення величезних обсягів даних за меншого енергоспоживання компанія Samsung вважає, що її підхід "під ключ" стане перевагою в майбутньому.

Південнокорейський технологічний гігант також рекламував свою передову архітектуру чипа, відому як Gate All-around (GAA), тип транзисторної архітектури, який допомагає покращити продуктивність чипа та знизити енергоспоживання.

GAA вважається важливим кроком для продовження створення більш потужних чіпів штучного інтелекту, оскільки вони стають дедалі тоншими й розширюють межі фізики.

Хоча конкуренти Samsung, такі як завод TSMC, також працюють над чипами з використанням GAA, Samsung почала застосовувати GAA раніше та заявила, що планує масово виробляти свої 3-нанометрові чипи другого покоління з використанням GAA у другій половині цього року.

Samsung також оголосила про свій новий 2-нанометровий процес виготовлення високопродуктивних обчислювальних чипів, в якому шини живлення розміщуються на задній стороні пластини для поліпшення подачі енергії. Їх масове виробництво заплановане на 2027 рік.

Нагадаємо, Samsung втратив лідерство на ринку складаних смартфонів. Компанія Huawei у першому кварталі 2024 року збільшила продажі складаних смартфонів на виняткові 257%.

Також ми писали, що профспілка Samsung Electronics погрожує влаштувати перший в історії компанії страйк. Організація NSEU вимагає підвищення заробітної плати для працівників компанії.