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Чтобы не стошнило в автомобиле — новая функция iPhone уменьшает риск укачивания

16 мая 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Новая функция iPhone уменьшает риск тошноты для пассажиров авто — подробности
Пассажира в автомобиле может стошнить. Фото: fordeurope.blogspot.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Новая функция iPhone Vehicle Motion Cues показывает подвижные точки на экранах iPhone или iPad, чтобы помочь уменьшить укачивание, вызывающее тошноту. Обновление появилось в CarPlay.

Об этом сообщил Cars Coops.

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На днях Apple представила несколько обновлений для CarPlay, включая Vehicle Motion Cues для iPhone и iPad. Новая функция должна уменьшить укачивание во время путешествий в транспортных средствах.

В Apple объяснили: "Укачивание обычно вызвано сенсорным конфликтом между тем, что человек видит, и тем, что он чувствует".

То есть экран, на который смотрите пассажир, неподвижен, а он чувствует, что транспортное средство двигается.

 

Как это работает

Чтобы уменьшить эффект укачивания,  анимированные точки на краях экрана будут отображать изменения в движении автомобиля.

Например, при повороте налево точки будут двигаться вправо, а при повороте направо — налево. Во время ускорения точки перемещаются с верхней части экрана в нижнюю, а во время торможения — наоборот.

Ранее мы сообщали, как на iPhone заблокировать звонки с неизвестных номеров. Также писали, как включить на iPhone, появившийся в iOS 17, режим защиты глаз.

Apple
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