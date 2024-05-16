Новая функция iPhone уменьшает риск тошноты для пассажиров авто — подробности

Пассажира в автомобиле может стошнить. Фото: fordeurope.blogspot.com

Новая функция iPhone Vehicle Motion Cues показывает подвижные точки на экранах iPhone или iPad, чтобы помочь уменьшить укачивание, вызывающее тошноту. Обновление появилось в CarPlay.

Об этом сообщил Cars Coops.

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На днях Apple представила несколько обновлений для CarPlay, включая Vehicle Motion Cues для iPhone и iPad. Новая функция должна уменьшить укачивание во время путешествий в транспортных средствах.

В Apple объяснили: "Укачивание обычно вызвано сенсорным конфликтом между тем, что человек видит, и тем, что он чувствует".

То есть экран, на который смотрите пассажир, неподвижен, а он чувствует, что транспортное средство двигается.

Как это работает

Чтобы уменьшить эффект укачивания, анимированные точки на краях экрана будут отображать изменения в движении автомобиля.

Например, при повороте налево точки будут двигаться вправо, а при повороте направо — налево. Во время ускорения точки перемещаются с верхней части экрана в нижнюю, а во время торможения — наоборот.

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