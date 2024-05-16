Нова функція iPhone зменшує ризик нудоти для пасажирів авто — подробиці

Пасажира в авто може знудити. Фото: fordeurope.blogspot.com

Нова функція iPhone Vehicle Motion Cues показує рухомі точки на екранах iPhone або iPad, щоб допомогти зменшити заколисування, яке викликає нудоту. Оновлення з'явилося в CarPlay.

Про це повідомив Cars Coops.

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Днями Apple представила кілька оновлень для CarPlay, зокрема Vehicle Motion Cues для iPhone та iPad. Нова функція має на меті зменшити заколисування під час подорожей в транспортних засобах.

В Apple пояснили: "Заколисування зазвичай спричинене сенсорним конфліктом між тим, що людина бачить, і тим, що вона відчуває".

Тобто екран, на який дивитеся пасажир, нерухомий, а він відчуває, що транспортний засіб рухається.

Як це працює

Щоб зменшити ефект заколисування, анімовані точки на краях екрана відображатимуть зміни в русі автомобіля.

Наприклад, під час повороту ліворуч крапки будуть рухатися праворуч, а під час повороту праворуч — ліворуч. Під час прискорення точки переміщуються з верхньої частини екрана до нижньої, а під час гальмування — навпаки.

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