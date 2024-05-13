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Искусственный интеллект ChatGPT получил обновление — что добавили в бесплатный функционал

13 мая 2024 23:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бот ChatGPT 13 мая получил обновление
Искусственный интеллект ChatGPT. Фото: The New York Times
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Американская научно-исследовательская компания OpenAI, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта, представила новую версию ChatGPT. Она доступна бесплатно для всех пользователей.

Об этом OpenAI сообщила на своем Youtube-канале в понедельник, 13 мая.

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Новая версия ChatGPT

В OpenAI заявили, что новая версия искусственного интеллекта получила название GPT-4o и доступна бесплатно для всех пользователей. Она будет работать намного быстрее и предполагает озвучку сгенерированного текста и изображения.

Таким образом компания надеется "сделать разговор похожим на реальный диалог между людьми".

"Это впервые, когда мы действительно делаем огромный шаг вперед, когда дело доходит до простоты использования", — отметила руководитель OpenAI Мира Мурати.

Исследователь OpenAI провел демонстрацию, в ходе которой новый ChatGPT определил темп его дыхания и предложил ему советы, как расслабиться.

Кроме того, бот осуществил мгновенный перевод, что позволило вести разговор между людьми, которые говорили на итальянском и английском языках.

Ранее мы писали, что OpenAI представит свою поисковую систему. Штат компании уже назвал свой проект "убийцей Google".

Кроме того, Илон Маск анонсировал запуск стартапа искусственного интеллекта xAI, который будет представлять собой разговорный чат-бот Grok.

США
робот
технологии
искусственный интеллект
ChatGPT

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