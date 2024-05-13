Бот ChatGPT 13 травня отримав оновлення

Штучний інтелект ChatGPT. Фото: The New York Times

Американська науково-дослідна компанія OpenAI, яка займається розробками в галузі штучного інтелекту, представила нову версію ChatGPT. Вона доступна безплатно для всіх користувачів.

Про це OpenAI повідомила на своєму Youtube-каналі у понеділок, 13 травня.

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Нова версія ChatGPT

У OpenAI заявили, що нова версія штучного інтелекту отримала назву GPT-4o та доступна безоплатно для всіх користувачів. Вона працюватиме набагато швидше та передбачає озвучення згенерованого тексту та зображення.

Таким чином компанія сподівається "зробити розмову схожою на реальний діалог між людьми".

"Це вперше коли ми дійсно робимо величезний крок вперед, коли справа доходить до простоти використання", — зазначила керівник OpenAI Міра Мураті.

Дослідник OpenAI провів демонстрацію, під час якої новий ChatGPT визначив темп його дихання і запропонував йому поради, як розслабитися.

Крім того, бот здійснив миттєвий переклад, що дозволило вести розмову між людьми, які розмовляли італійською та англійською мовами.

Раніше ми писали, що OpenAI представить власну пошукову систему. Штат компанії вже назвав свій проєкт "вбивцею Google".

Крім того, Ілон Маск анонсував запуск стартапу штучного інтелекту xAI, який являтиме собою розмовний чат-бот Grok.