Как самостоятельно сделать стилус для смартфона из простого карандаша — лайфхак

Смартфон со стилусом. Фото: popsci.com

Хороший стилус для смартфона стоит достаточно дорого, а покупать первый попавшийся не нужно. Лучше сделать его своими руками из простого карандаша за 4 гривны.

Об этом сообщил ITsider.

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Чтобы пользоваться смартфоном без затрат на дорогостоящий аксессуар, не нужно делать сложных манипуляций. Одним из самых простых и эффективных лайфхаков является превращение обычного карандаша в стилус, который подойдет для любого смартфона.

Нужны:

карандаш;

фольга;

сухая салфетка.

Способ №1

Воспользуйтесь фольгой от обыкновенной шоколадки. Нужно просто вырезать кружок диаметром в два сантиметра и обернуть кончик карандаша кусочком фольги.

Рекомендуется прикрыть материалом тот конец карандаша, на котором размещается резинка. Перед этим его нужно немного заточить.

Способ №2

Немного смочите обычную сухую салфетку и обмотайте ею карандаш. Это также работает, но только до момента высыхания салфетки.

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