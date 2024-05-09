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Стилус для смартфона можно сделать из обычного карандаша — действенный лайфхак

9 мая 2024 20:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как самостоятельно сделать стилус для смартфона из простого карандаша — лайфхак
Смартфон со стилусом. Фото: popsci.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Хороший стилус для смартфона стоит достаточно дорого, а покупать первый попавшийся не нужно. Лучше сделать его своими руками из простого карандаша за 4 гривны.

Об этом сообщил ITsider.

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Чтобы пользоваться смартфоном без затрат на дорогостоящий аксессуар, не нужно делать сложных манипуляций. Одним из самых простых и эффективных лайфхаков является превращение обычного карандаша в стилус, который подойдет для любого смартфона.

Нужны:

  • карандаш;
  • фольга;
  • сухая салфетка.

Способ №1

Воспользуйтесь фольгой от обыкновенной шоколадки. Нужно просто вырезать кружок диаметром в два сантиметра и обернуть кончик карандаша кусочком фольги.

Рекомендуется прикрыть материалом тот конец карандаша, на котором размещается резинка. Перед этим его нужно немного заточить.

Способ №2

Немного смочите обычную сухую салфетку и обмотайте ею карандаш. Это также работает, но только до момента высыхания салфетки.

Ранее назвали условия, при которых смартфон будет служить долго. Также мы сообщали, как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки.

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