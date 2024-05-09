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Стилус для смартфона можна зробити зі звичайного олівця — дієвий лайфхак

9 травня 2024 20:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Як самотужки зробити стилус для смартфона з простого олівця — лайфхак
Смартфон зі стилусом. Фото: popsci.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Хороший стилус для смартфона коштує досить дорого, а купляти аби який не потрібно. Краще зробити його самотужки з простого олівця за 4 гривні.

Про це повідомив ITsider.

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Щоб отримати змогу користуватися смартфоном без витрат на дорогий аксесуар, не потрібно робити складних маніпуляцій. Одним із найпростіших і ефективних лайфхаків є перетворення звичайного олівця в стилус, який підійде для будь-якого смартфона, знадобляться:

  • олівець;
  • фольга;
  • суха серветка.

Спосіб №1

Скористайтеся фольгою від звичайної шоколадки. Потрібно просто вирізати кружок діаметром два сантиметри та обернути кінчик олівця шматочком фольги.

Рекомендується прикрити матеріалом той кінець олівця, на якому розташовується гумка. Перед цим його потрібно трохи загострити.

Спосіб №2

Трохи намочить звичайну суху серветку та обмотайте нею олівець. Це також працює, але лише до моменту висихання серветки.

Раніше назвали умови, за яких смартфон служитиме найдовше. Також ми повідомляли, як прискорити роботу смартфона натисканням однієї кнопки.

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