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ТОП-5 трендів смартфонів у 2024 році, про які варто знати всім

29 квітня 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Яких нововведень в смартфонах можна очікувати у 2024 році — ТОП-5 трендів
Fairphone 5 легко ремонтується самотужки. Фото: androidauthority.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Яких нововведень в смартфонах можна очікувати у 2024 році, які по-справжньому покращать користувацький досвід. Експерти виокремили п’ять найактуальніших тенденцій.

Про це написав Tech Advisor.

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1. ШІ на пристрої

Сьогодні користувачі залучають програми генеративного штучного інтелекту (ChatGPT, Claude тощо) до написання електронних листів, до створення резюме та ілюстрацій для проєктів, й навіть до перевірки дзвінків. Нові телефони отримують все більше можливостей ШІ.

2. Екологічно чисті технології

Деякі компанії вже впроваджують інновації в цій галузі. Чудовим прикладом того, як можна виробляти гарні смартфони, які прослужать роками та їх можна легко відремонтувати самотужки, служить Fairphone 5.

З іншого боку, Samsung та Google пропонують сім років оновлень ОС і безпеки для флагманських телефонів, не відстаючи від Apple і багатьох інших виробників телефонів Android.

Це також кидає виклик виробникам зробити відмінності між новими та старими моделями набагато вражаючими, щоб спокусити клієнтів оновити свої смартфони.

3. Дешевші телефони-розкладачки

Одна з ключових проблем ринку складаних смартфонів — висока вартість пристроїв.

Незабаром це може змінитися, адже технологія розвивається і вартість виробництва знижується. Nubia Flip 5G є найдешевшим складаним пристроєм за 499 доларів.

Якщо складні пристрої хочуть стати популярнішими, вони повинні бути дешевшими. За чутками, Samsung збирається випустити Galaxy Z Flip FE та Galaxy Z Fold FE, які бути значно доступнішими, ніж їхні звичайні аналоги.

4. Кращі зум-об'єктиви

Компанії експериментують із перископічними технологіями, які використовують призми та дзеркала для створення фізичного масштабування без великої маси об'єктива.

Honor Magic 6 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Apple iPhone 15 Pro Max та Xiaomi 14 Ultra пропонують найкращі на сьогодні рішення.

5x, 3x або навіть 2x телеоб’єктиви можуть значно змінити якість знімків зі збільшенням, тому було б доцільно прискорити їх розгортання протягом 2024 року й надалі.

5. Довша витривалість батареї

Кажуть, що Apple в акумуляторах майбутніх телефонів використає матеріали, які дозволять заряджатися швидше, а розряджатися повільніше.

Відомо, що Samsung та інші технологічні гіганти, мають власні варіанти. Зокрема нові дисплеї LTPO, які споживають менше заряду, програмне забезпечення штучного інтелекту, яке вміло керує потребами програм у ресурсах, та енергоефективніший чипсет.

Раніше ми писали, які моделі iPhone найпопулярніші в Україні у 2024 році. Також експерти назвали найкращі смартфони Android у 2024 році.

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