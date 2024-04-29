Каких нововведений в смартфонах можно ожидать в 2024 году — ТОП-5 трендов

Fairphone 5 легко ремонтируется самостоятельно. Фото: androidauthority.com

Какие нововведения в смартфонах можно ожидать в 2024 году, которые по-настоящему улучшат пользовательский опыт. Эксперты выделили пять самых актуальных тенденций.

Об этом написал Tech Advisor.

Читайте также:

1. ИИ на устройстве

Сегодня пользователи привлекают программы генеративного искусственного интеллекта (ChatGPT, Claude и т.д.) для написания электронных писем, создания резюме и иллюстраций для проектов, а также для проверки звонков. Новые телефоны получают все больше возможностей ИИ.

2. Экологически чистые технологии

Некоторые компании уже внедряют инновации в этой области. Прекрасным примером того, как можно производить хорошие смартфоны, которые прослужат годами и их можно легко отремонтировать самостоятельно, служит Fairphone 5.

С другой стороны, Samsung и Google предлагают семь лет обновлений ОС и безопасности для флагманских телефонов, не отставая от Apple и многих других производителей телефонов Android.

Это также бросает вызов производителям сделать отличия между новыми и старыми моделями гораздо впечатляющими, чтобы соблазнить клиентов обновить свои смартфоны.

3. Более дешевые телефоны-раскладушки

Одна из ключевых проблем рынка складных смартфонов — высокая стоимость устройств.

В скором времени это может измениться, ведь технология развивается и стоимость производства снижается. Nubia Flip 5G является самым дешевым складным устройством за 499 долларов.

Если складные устройства хотят стать более популярными, они должны быть дешевле. По слухам, Samsung собирается выпустить Galaxy Z Flip FE и Galaxy Z Fold FE, которые будут гораздо доступнее их обычных аналогов.

4. Лучшие зум-объективы

Компании экспериментируют с перископическими технологиями, которые используют призмы и зеркала для создания физического масштабирования без массы объектива.

Honor Magic 6 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Apple iPhone 15 Pro Max и Xiaomi 14 Ultra предлагают самые лучшие на сегодня решения.

5x, 3x или даже 2x телеобъективы могут значительно изменить качество снимков с увеличением, поэтому было бы целесообразно ускорить их развертывание в течение 2024 года.

5. Более длительная выносливость батареи

Говорят, Apple в аккумуляторах будущих телефонов использует материалы, которые позволят заряжаться быстрее, а разряжаться медленнее.

Известно, что Samsung и другие технологические гиганты имеют собственные варианты. В частности, новые дисплеи LTPO, потребляющие меньше заряда, программное обеспечение искусственного интеллекта, умело управляющее потребностями программ в ресурсах, и более энергоэффективный чипсет.

Ранее мы писали, какие модели iPhone самые популярные в Украине в 2024 году. Также эксперты назвали самые лучшие смартфоны Android в 2024 году.