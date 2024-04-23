В Солнечной системе спрятался загадочный объект с мощной гравитацией — что это

Таинственный массивный объект в космосе. Изображение: Guillem Anglada-Escude

Астрономы продолжают исследовать нашу Солнечную систему. О ней мы уже знаем достаточно много. Нам известно про не меньше 100 тысяч объектов, включая планеты, спутники, астероиды и кометы. Однако удивительные открытия еще впереди.

Так, ученые из Калифорнийского технологического института заявили об обнаружении таинственного сверхмассивного объекта с мощной гравитацией. Их статья размещена на сервере подготовки к печати arXiv и принята к публикации в The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

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Сначала следует отметить, что загадочное космическое тело находится далеко от Земли. Если быть максимально точным, то за орбитой Нептуна — восьмой по счету планеты Солнечной системы, которая находится на расстоянии примерно 4,3 млрд км от нашего дома.

Обнаружить объект удалось благодаря другим шести объектам, которые наш таинственный монстр привлек к себе и удерживает. Как утверждают ученые, эти шесть отдаленных нестабильных объектов собраны особым образом, что указывает на то, что их "согнало" что-то с большим гравитационным тяготением.

Чем же оно может быть? Исследователи делают грандиозное предположение — по их мнению, за орбитой Нептуна скрывается ничто иное, как девятая планета Солнечной системы.

Так, в новой статье команда изучила длиннопериодические объекты, пересекавшие путь орбиты Нептуна, обнаружив, что их ближайшая точка орбиты к Солнцу была примерно 15-30 астрономических единиц (А.Е.), причем одна А.Е. — это расстояние между Солнцем и Землей.

Проводя моделирование, чтобы попытаться найти то, что лучше объясняет орбиты этих объектов, команда обнаружила, что модель, которая включает массивную планету за пределами региона Нептуна, объясняет стационарное состояние этих объектов гораздо лучше, чем в моделях, где планета 9 отсутствует. В модель команда включила другие переменные, такие как галактический прилив и гравитационное воздействие мимо звезд.

Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и расчеты позволят им доказать существование девятой планеты.

Вероятная орбита Планеты девять. Изображение: MagentaGreen/Prokaryotes/Wikimedia Commons

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