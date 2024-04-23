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Таємничий масивний об'єкт сховався у нашій Сонячній системі — чим він може бути

23 квітня 2024 15:48
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
У Сонячній системі сховався таємничий об'єкт з потужною гравітацією — чим воно є
Таємничий масивний об'єкт у космосі. Зображення: Guillem Anglada-Escude
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Астрономи продовжують досліджувати нашу Сонячну систему. Про неї ми вже знаємо досить багато. Нам відомо про близько 100 тисяч об'єктів, включаючи планети, супутники, астероїди та комети. Проте, дивовижні відкриття ще попереду. 

Так, вчені з Каліфорнійського технологічного інституту заявили про виявлення таємничого надмасивного об'єкта з потужною гравітацією. Їхня стаття розміщена на сервері підготовки до друку arXiv і прийнята до публікації в The Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience

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Спершу треба відзначити, що загадкове космічне тіло знаходиться далеко від Землі. Якщо бути максимально точним, то за орбітою Нептуна — восьмої за рахунком планети Сонячної системи, яка знаходиться на відстані приблизно 4,3 млрд км від нашого дому. 

Виявити об'єкт вдалося завдяки іншим шести об'єктам, який наш таємничий монстр притягнув до себе та утримує. Як стверджують науковці, ці шість віддалених нестабільних об'єктів зібрані особливим чином, це вказує на те, що їх "зігнало" щось із великим гравітаційним тяжінням.

То чим воно може бути? Дослідники роблять грандіозне припущення — на їх думку за орбітою Нептуна ховається ніщо інше як дев'ята планета Сонячної системи. 

Так, у новій статті команда вивчила довгоперіодичні об’єкти, які перетинали шлях орбіти Нептуна, виявивши, що їхня найближча точка орбіти до Сонця була приблизно 15-30 астрономічних одиниць (А.О.), причому одна А.О. — це відстань між Сонцем та Землею.

Проводячи моделювання, щоб спробувати знайти те, що найкраще пояснює орбіти цих об’єктів, команда виявила, що модель, яка включає масивну планету за межами регіону Нептуна, пояснює стаціонарний стан цих об’єктів набагато краще, ніж у моделях, де планета 9 відсутня. У модель команда включила інші змінні, такі як галактичний приплив і гравітаційний вплив повз зірок.

Вчені сподіваються, що подальші спостереження та розрахунки дозволять їм довести існування дев'ятої планети. 

 

У Сонячній системі сховався таємничий об'єкт з потужною гравітацією — чим воно є
Імовірна орбіта Планети дев'ять. Зображення: MagentaGreen/Prokaryotes/Wikimedia Commons

Раніше ми писали, що вченим вдалося знайти новий об'єкт поруч із Марсом. Він обертається по одній і тій же орбіті навколо Сонця, що і Червона планета.

Нагадаємо, ми розповідали, чому людству варто колонізувати супутник Сатурна Титан.

Також ми повідомляли, вчені показали справжні фотографії, зроблені на поверхні Венери. 

космос
планета
відкриття
вчені
Нептун
сонячна система

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