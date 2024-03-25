Поряд із Марсом з'явився новий таємничий об'єкт — вчені спантеличені

Об'єкти біля Червоної планети. Зображення: shutterstock.com

Поряд із Червоною планетою ще минулого року виявили таємничий об'єкт. За допомогою наземних телескопів астрономам вдалося його вивчити та визначити, чим це може бути.

Відповідне дослідження було опубліковано у науковому журналі Astronomy & Astrophysicals, пише Phys.

Читайте також:

Таємничий об'єкт біля Марса — що це

За висновками вчених, цим космічним об'єктом виявився троянський астероїд. Він отримав назву 2023 FW14. Марс має багато таких каменів поруч із собою.

Офіційно вдалося підтвердити 17 троянських астероїдів. Таким чином, після Юпітера Марс має найбільшу кількість подібних об'єктів у Сонячній системі.

Особливість троянських астероїдів у тому, що вони обертаються по одній і тій же орбіті навколо Сонця, що і їхня рідна планета. При цьому вони займають одну з точок стійкої рівноваги, які називаються точками Лагранжа.

Точки Лагранжа, зокрема L4 і L5, де розташовані троянські астероїди на орбіті Марса. Зображення: Marspedia

Особливості троянського астероїда 2023 FW14

У науковій праці дослідники визначили хімічний склад нового троянського астероїда. Вони були здивовані, адже він відрізняється від складу інших подібних об'єктів біля Марса.

Так, всі камені багаті на силікати. Але цей камінь схожий за складом на астероїд 1999 UJ7 і обидва вони належать до групи примітивних космічних каменів. Є припущення, що 2023 FW14 може бути уламком 1999 UJ7.

Крім того, з'ясувалося, що астероїд на відміну від інших має менш стабільну орбіту. За словами вчених, більшість троянських астероїдів Марса супроводжують планету під час її подорожі навколо Сонця з моменту її утворення. Але астероїд 2023 FW14 опинився там, де він зараз перебуває, приблизно 1 млн років тому і, найімовірніше, він залишить цю орбіту за 10 млн років.

Астероїд поблизу Марса. Зображення: Gabriel Perez Diaz (SMM, IAC)

Виявлення нових троянських астероїдів дає змогу астрономам поліпшити розуміння природи цих об'єктів, існування яких було вперше передбачено на основі математичних розрахунків.

Раніше ми писали, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.

Нагадаємо, ми розповідали, що під поверхнею Марса знайшли океан із замерзлої води.

Також ми повідомляли, що Марс здатен змінити клімат Землі.