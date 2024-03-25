Рядом с Марсом появился новый таинственный объект — ученые озадачены

Объекты возле Красной планеты. Изображение: shutterstock.com

Рядом с Красной планетой еще в прошлом году обнаружили таинственный объект. Посредством наземных телескопов астрономам удалось его изучить и определить, чем это может быть.

Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysicals, пишет Phys.

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По выводам ученых, этим космическим объектом оказался троянский астероид. Он получил название 2023 FW14. У Марса много таких камней рядом с собой.

Официально удалось подтвердить 17 троянских астероидов. Таким образом, после Юпитера Марс имеет самое большое количество подобных объектов в Солнечной системе.

Особенность троянских астероидов в том, что они вращаются по одной и той же орбите вокруг Солнца, что и их родная планета. При этом они занимают одну из точек устойчивого равновесия, называемых точками Лагранжа.

Точки Лагранжа, в частности, L4 и L5, где расположены троянские астероиды на орбите Марса. Изображение: Marspedia

Особенности троянского астероида 2023 FW14

В научном труде исследователи определили химический состав нового троянского астероида. Они были удивлены, ведь он отличается от состава других подобных объектов у Марса.

Так, все камни богаты силикатами. Но этот камень похож по составу на астероид 1999 года UJ7 и оба они принадлежат к группе примитивных космических камней. Есть предположение, что 2023 FW14 может быть обломком 1999 UJ7.

Кроме того, выяснилось, что астероид в отличие от других имеет менее стабильную орбиту. По словам ученых, большинство троянских астероидов Марса сопровождают планету во время путешествия вокруг Солнца с момента ее образования. Но астероид 2023 FW14 оказался там, где он сейчас находится, примерно 1 млн лет назад и, вероятнее всего, он покинет эту орбиту за 10 млн лет.

Астероид вблизи Марса. Изображение: Gabriel Perez Diaz (SMM, IAC)

Выявление новых троянских астероидов позволяет астрономам улучшить понимание природы этих объектов, существование которых было впервые предусмотрено на основе математических расчетов.

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