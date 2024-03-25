Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Возле Марса обнаружили новый таинственный объект — что это и откуда взялось arrow

Возле Марса обнаружили новый таинственный объект — что это и откуда взялось

25 марта 2024 23:07
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Рядом с Марсом появился новый таинственный объект — ученые озадачены
Объекты возле Красной планеты. Изображение: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Рядом с Красной планетой еще в прошлом году обнаружили таинственный объект. Посредством наземных телескопов астрономам удалось его изучить и определить, чем это может быть.

Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysicals, пишет Phys.

Читайте также:

Таинственный объект возле Марса — что это

По выводам ученых, этим космическим объектом оказался троянский астероид. Он получил название 2023 FW14. У Марса много таких камней рядом с собой.

Официально удалось подтвердить 17 троянских астероидов. Таким образом, после Юпитера Марс имеет самое большое количество подобных объектов в Солнечной системе.

Особенность троянских астероидов в том, что они вращаются по одной и той же орбите вокруг Солнца, что и их родная планета. При этом они занимают одну из точек устойчивого равновесия, называемых точками Лагранжа.

 

Астрономы заявили о наличии нового таинственного объекта у Красной планеты
Точки Лагранжа, в частности, L4 и L5, где расположены троянские астероиды на орбите Марса. Изображение: Marspedia

Особенности троянского астероида 2023 FW14

В научном труде исследователи определили химический состав нового троянского астероида. Они были удивлены, ведь он отличается от состава других подобных объектов у Марса.

Так, все камни богаты силикатами. Но этот камень похож по составу на астероид 1999 года UJ7 и оба они принадлежат к группе примитивных космических камней. Есть предположение, что 2023 FW14 может быть обломком 1999 UJ7.

Кроме того, выяснилось, что астероид в отличие от других имеет менее стабильную орбиту. По словам ученых, большинство троянских астероидов Марса сопровождают планету во время путешествия вокруг Солнца с момента ее образования. Но астероид 2023 FW14 оказался там, где он сейчас находится, примерно 1 млн лет назад и, вероятнее всего, он покинет эту орбиту за 10 млн лет.

 

Рядом с Марсом появился новый таинственный объект — ученые озадачены
Астероид вблизи Марса. Изображение: Gabriel Perez Diaz (SMM, IAC)

Выявление новых троянских астероидов позволяет астрономам улучшить понимание природы этих объектов, существование которых было впервые предусмотрено на основе математических расчетов.

Раньше мы писали, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.

Напомним, мы рассказывали, что под поверхностью Марса обнаружили океан из замерзшей воды.

Также мы сообщали, что Марс способен изменить климат Земли.

космос
Марс
планета
открытие
ученые
космический объект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ