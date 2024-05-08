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ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире в 2024 году — есть ли сюрпризы

8 мая 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Apple и Samsung поделили сливки мирового рынка смартфонов — рейтинг ТОП-10
Вся линейка iPhone 15. Фото: apple.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Согласно авторитетному исследованию Counterpoint Research, компании Apple и Samsung поделили между собой места в десятке самых продаваемых смартфонов в первом квартале 2024 года. Каждая компания имеет пять моделей в списке.

Об этом сообщила GSMarena.

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Apple заняла первое место — iPhone 15 Pro Max стал самым продаваемым телефоном. За ним следуют iPhone 15 — на второй строчке, iPhone 15 Pro — на третьей, и iPhone 14 — на четвертой.

ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире за первый квартал 2024 года


ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире в 2024 году - есть ли сюрпризы - фото 1

Главные тренды

  • 5G все более присутствует в повседневной жизни среднего потребителя. Все десять устройств в списке поддерживают 5G.
  • Заметна тенденция к приобретению телефонов сегмента премиум — 7 телефонов стоят более 600 долларов.
  • Клиенты выбирают смартфон высокого класса, гарантирующий, что их устройства будут оставаться технологически актуальными в течение длительного периода времени.
  • Устройства премиум-класса захватят большую долю всего рынка смартфонов — компании сосредотачиваются на более компактных портфолио с топовыми функциями.

iPhone

Популярность Pro серии растет. Если в 2020 году доля устройств Pro составляла 24%, то сейчас она составляет 60% стоимости продаж Apple в первом квартале 2024 года.

Одна из причин — Apple предлагает значительные обновления и усовершенствования для пользователей, покупающих вариант Pro.

Samsung

Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24 Ultra попали в ТОП-10 благодаря Galaxy AI.

Прошло больше месяца, прежде чем новая технология достигла старых устройств, таких как флагманские складные модели 2023 года, модельный ряд Galaxy S23 и т.д.

Ранее мы публиковали рейтинги бюджетных телефонов с качественными камерами и лучших водонепроницаемых смартфонов.

Apple
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iPhone
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