Apple и Samsung поделили сливки мирового рынка смартфонов — рейтинг ТОП-10

ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире в 2024 году — есть ли сюрпризы
Согласно авторитетному исследованию Counterpoint Research, компании Apple и Samsung поделили между собой места в десятке самых продаваемых смартфонов в первом квартале 2024 года. Каждая компания имеет пять моделей в списке.
Об этом сообщила GSMarena.
Apple заняла первое место — iPhone 15 Pro Max стал самым продаваемым телефоном. За ним следуют iPhone 15 — на второй строчке, iPhone 15 Pro — на третьей, и iPhone 14 — на четвертой.
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире за первый квартал 2024 года
Главные тренды
- 5G все более присутствует в повседневной жизни среднего потребителя. Все десять устройств в списке поддерживают 5G.
- Заметна тенденция к приобретению телефонов сегмента премиум — 7 телефонов стоят более 600 долларов.
- Клиенты выбирают смартфон высокого класса, гарантирующий, что их устройства будут оставаться технологически актуальными в течение длительного периода времени.
- Устройства премиум-класса захватят большую долю всего рынка смартфонов — компании сосредотачиваются на более компактных портфолио с топовыми функциями.
iPhone
Популярность Pro серии растет. Если в 2020 году доля устройств Pro составляла 24%, то сейчас она составляет 60% стоимости продаж Apple в первом квартале 2024 года.
Одна из причин — Apple предлагает значительные обновления и усовершенствования для пользователей, покупающих вариант Pro.
Samsung
Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24 Ultra попали в ТОП-10 благодаря Galaxy AI.
Прошло больше месяца, прежде чем новая технология достигла старых устройств, таких как флагманские складные модели 2023 года, модельный ряд Galaxy S23 и т.д.
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