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ТОП-10 найпродаваніших смартфонів у світі у 2024 році — чи є сюрпризи

8 травня 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Apple та Samsung поділили вершки світового ринку смартфонів — рейтинг ТОП-10
Вся лінійка iPhone 15. Фото: apple.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Згідно з авторитетним дослідженням Counterpoint Research, компанії Apple та Samsung поділили між собою місця в десятці найбільш продаваних смартфонів у першому кварталі 2024 року. Кожна компанія має по п’ять моделей у списку.

Про це повідомила GSMarena.

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Apple посіла перше місце — iPhone 15 Pro Max став найбільш продаваним телефоном. За ним йдуть iPhone 15 на другій сходинці, iPhone 15 Pro — на третій, та iPhone 14 — на четвертій.

ТОП-10 найбільш продаваних смартфонів у світі за перший квартал 2024 року


ТОП-10 найпродаваніших смартфонів в світі у 2024 році — чи є сюрпризи - фото 1

Головні тренди

  • 5G стає більш присутнім у повсякденному житті середнього споживача. Всі 10 пристроїв у списку підтримують 5G.
  • Помітна тенденція до придбання телефонів сегмента преміум — 7 телефонів коштують понад 600 доларів.
  • Клієнти обирають смартфон високого класу, який гарантує, що їхні пристрої залишатимуться технологічно актуальними протягом тривалого періоду часу.
  • Пристрої преміумкласу захоплять більшу частку всього ринку смартфонів — компанії зосереджуються на компактніших портфоліо з топовими функціями.

iPhone

Популярність Pro серії зростає. Якщо у 2020 році частка пристроїв Pro становила 24%, то зараз вона становить 60% від вартості продажів Apple у першому кварталі 2024 року.

Одна з причин — Apple пропонує значні оновлення та вдосконалення для користувачів, які купляють варіант Pro.

Samsung

Samsung Galaxy S24 та Galaxy S24 Ultra потрапили до ТОП-10 завдяки Galaxy AI.

Минуло понад місяць, перш ніж нова технологія досягла старих пристроїв, таких як флагманські складані моделі 2023 року, модельний ряд Galaxy S23 тощо.

Раніше ми публікували рейтинги бюджетних телефонів з якісними камерами та найкращих водонепроникних смартфонів.

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Samsung
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