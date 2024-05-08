Apple та Samsung поділили вершки світового ринку смартфонів — рейтинг ТОП-10

Вся лінійка iPhone 15. Фото: apple.com

Згідно з авторитетним дослідженням Counterpoint Research, компанії Apple та Samsung поділили між собою місця в десятці найбільш продаваних смартфонів у першому кварталі 2024 року. Кожна компанія має по п’ять моделей у списку.

Про це повідомила GSMarena.

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Apple посіла перше місце — iPhone 15 Pro Max став найбільш продаваним телефоном. За ним йдуть iPhone 15 на другій сходинці, iPhone 15 Pro — на третій, та iPhone 14 — на четвертій.

ТОП-10 найбільш продаваних смартфонів у світі за перший квартал 2024 року





Головні тренди

5G стає більш присутнім у повсякденному житті середнього споживача. Всі 10 пристроїв у списку підтримують 5G.

Помітна тенденція до придбання телефонів сегмента преміум — 7 телефонів коштують понад 600 доларів.

Клієнти обирають смартфон високого класу, який гарантує, що їхні пристрої залишатимуться технологічно актуальними протягом тривалого періоду часу.

Пристрої преміумкласу захоплять більшу частку всього ринку смартфонів — компанії зосереджуються на компактніших портфоліо з топовими функціями.

iPhone

Популярність Pro серії зростає. Якщо у 2020 році частка пристроїв Pro становила 24%, то зараз вона становить 60% від вартості продажів Apple у першому кварталі 2024 року.

Одна з причин — Apple пропонує значні оновлення та вдосконалення для користувачів, які купляють варіант Pro.

Samsung

Samsung Galaxy S24 та Galaxy S24 Ultra потрапили до ТОП-10 завдяки Galaxy AI.

Минуло понад місяць, перш ніж нова технологія досягла старих пристроїв, таких як флагманські складані моделі 2023 року, модельний ряд Galaxy S23 тощо.

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