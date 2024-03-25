Рейтинг смарт-часов с функцией обнаружения падения в 2024 году: ТОП-5

Смарт-часы могут вовремя вызвать помощь. Фото: Samsung

Падение в большинстве случаев может быть потенциально опасным и привести к травме. Смарт-часы с соответствующей функцией чувствует, что их владелец упал с ног, а друзья и члены семьи также получают уведомления, гарантируя, что помощь в пути, когда это будет необходимо.

Рейтинг лучших смарт-часов с функцией обнаружения падений составил Android Police.

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Samsung Galaxy Watch 6

Лучший из лучших

Фото: zdnet.com

Плюсы

Простая настройка обнаружения падения.

Большой дисплей.

LTE-версия работает автономно с телефона.

Минусы

Предыдущие модели Galaxy Watch имеют ту же функцию.

Дорогой.

Цена: 250 долларов.

Google Pixel Watch 2

Премиальный выбор

Фото: digitaltrends.com

Плюсы

Простая настройка обнаружения падения.

Яркий экран.

Удобный вариант LTE.

Минусы

Возможны ошибочные срабатывания.

Не так долговечны, как другие часы.

Цена: 350 долларов.

Amazfit GTR 4

Лучшая цена

Фото: theverge.com

Плюсы

Хорошая цена.

Очень яркий дисплей.

Отличное время автономной работы.

Минусы

Интерфейс перегружен опциями.

Наличие телефона вблизи имеет решающее значение.

Цена: 180 долларов.

Apple Watch Series 9

Лучшая альтернатива

Фото: cnn.com

Плюсы

Выявление столкновения и падения с функцией SOS.

Яркий дисплей.

Опционально доступный вариант LTE.

Минусы

Не работает с телефоном Android.

Плохо настраивается.

Цена: 349 долларов.

Garmin Forerunner 165

Лучший для бегунов

Фото: garminn.com.ua

Плюсы

Выявление инцидентов работает вручную.

Много функций, основанных на активности.

Дешевле, чем другие часы Garmin.

Минусы

Для связи требуется телефон рядом.

Не такой многофункциональный, как премиум-модели

Цена: 250 долларов.

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