Рейтинг смарт-часов с функцией обнаружения падения в 2024 году: ТОП-5

ТОП-5 лучших смарт-часов с функцией обнаружения падения в 2024 году
Падение в большинстве случаев может быть потенциально опасным и привести к травме. Смарт-часы с соответствующей функцией чувствует, что их владелец упал с ног, а друзья и члены семьи также получают уведомления, гарантируя, что помощь в пути, когда это будет необходимо.
Рейтинг лучших смарт-часов с функцией обнаружения падений составил Android Police.
Samsung Galaxy Watch 6
Лучший из лучших
Плюсы
- Простая настройка обнаружения падения.
- Большой дисплей.
- LTE-версия работает автономно с телефона.
Минусы
- Предыдущие модели Galaxy Watch имеют ту же функцию.
- Дорогой.
Цена: 250 долларов.
Google Pixel Watch 2
Премиальный выбор
Плюсы
- Простая настройка обнаружения падения.
- Яркий экран.
- Удобный вариант LTE.
Минусы
- Возможны ошибочные срабатывания.
- Не так долговечны, как другие часы.
Цена: 350 долларов.
Amazfit GTR 4
Лучшая цена
Плюсы
- Хорошая цена.
- Очень яркий дисплей.
- Отличное время автономной работы.
Минусы
- Интерфейс перегружен опциями.
- Наличие телефона вблизи имеет решающее значение.
Цена: 180 долларов.
Apple Watch Series 9
Лучшая альтернатива
Плюсы
- Выявление столкновения и падения с функцией SOS.
- Яркий дисплей.
- Опционально доступный вариант LTE.
Минусы
- Не работает с телефоном Android.
- Плохо настраивается.
Цена: 349 долларов.
Garmin Forerunner 165
Лучший для бегунов
Плюсы
- Выявление инцидентов работает вручную.
- Много функций, основанных на активности.
- Дешевле, чем другие часы Garmin.
Минусы
- Для связи требуется телефон рядом.
- Не такой многофункциональный, как премиум-модели
Цена: 250 долларов.
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