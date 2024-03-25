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ТОП-5 лучших смарт-часов с функцией обнаружения падения в 2024 году

25 марта 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Рейтинг смарт-часов с функцией обнаружения падения в 2024 году: ТОП-5
Смарт-часы могут вовремя вызвать помощь. Фото: Samsung
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Падение в большинстве случаев может быть потенциально опасным и привести к травме. Смарт-часы с соответствующей функцией чувствует, что их владелец упал с ног, а друзья и члены семьи также получают уведомления, гарантируя, что помощь в пути, когда это будет необходимо.

Рейтинг лучших смарт-часов с функцией обнаружения падений составил Android Police.

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Samsung Galaxy Watch 6

Лучший из лучших

ТОП-5 лучших смартчасов с функцией обнаружения падения в 2024 году - фото 1
Фото: zdnet.com

Плюсы

  • Простая настройка обнаружения падения.
  • Большой дисплей.
  • LTE-версия работает автономно с телефона.

Минусы

  • Предыдущие модели Galaxy Watch имеют ту же функцию.
  • Дорогой.

Цена: 250 долларов.

Google Pixel Watch 2

Премиальный выбор

ТОП-5 лучших смартчасов с функцией обнаружения падения в 2024 году - фото 2
Фото: digitaltrends.com

Плюсы

  • Простая настройка обнаружения падения.
  • Яркий экран.
  • Удобный вариант LTE.

Минусы

  • Возможны ошибочные срабатывания.
  • Не так долговечны, как другие часы.

Цена: 350 долларов.

Amazfit GTR 4

Лучшая цена

ТОП-5 лучших смартчасов с функцией обнаружения падения в 2024 году - фото 3
Фото: theverge.com

Плюсы

  • Хорошая цена.
  • Очень яркий дисплей.
  • Отличное время автономной работы.

Минусы

  • Интерфейс перегружен опциями.
  • Наличие телефона вблизи имеет решающее значение.

Цена: 180 долларов.

Apple Watch Series 9

Лучшая альтернатива

ТОП-5 лучших смартчасов с функцией обнаружения падения в 2024 году - фото 4
Фото: cnn.com

Плюсы

  • Выявление столкновения и падения с функцией SOS.
  • Яркий дисплей.
  • Опционально доступный вариант LTE.

Минусы

  • Не работает с телефоном Android.
  • Плохо настраивается.

Цена: 349 долларов.

Garmin Forerunner 165

Лучший для бегунов

ТОП-5 лучших смартчасов с функцией обнаружения падения в 2024 году - фото 5
Фото: garminn.com.ua

Плюсы

  • Выявление инцидентов работает вручную.
  • Много функций, основанных на активности.
  • Дешевле, чем другие часы Garmin.

Минусы

  • Для связи требуется телефон рядом.
  • Не такой многофункциональный, как премиум-модели

Цена: 250 долларов.

Ранее Honor выпустил дешевые смарт-часы Watch GS 4 с зарядом на две недели. А компания Xiaomi представила водонепроницаемый фитнес-браслет Smart Band 8 Pro всего за 70 евро.

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