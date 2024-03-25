Рейтинг смартгодинників з функцією виявлення падіння у 2024 році: ТОП-5

ТОП-5 найкращих смартгодинників з функцією виявлення падіння у 2024 році
Падіння в більшості випадків може бути потенційно небезпечним та спричинити травму. Смартгодинник з відповідною функцією відчуває, що його власник впав з ніг, а друзі та члени сім'ї також отримують сповіщення, гарантуючи, що допомога в дорозі, коли буде необхідно.
Рейтинг найкращих смартгодинників з функцією виявлення падінь склав Android Police.
Samsung Galaxy Watch 6
Найкращий з кращих
Плюси
- Просте налаштування виявлення падіння.
- Великий дисплей.
- LTE-версія працює автономно з телефону.
Мінуси
- Попередні моделі Galaxy Watch мають таку саму функцію.
- Дорогий.
Ціна: 250 доларів.
Google Pixel Watch 2
Преміальний вибір
Плюси
- Просте налаштування виявлення падіння.
- Яскравий екран.
- Зручний варіант LTE.
Мінуси
- Можливі помилкові спрацьовування.
- Не такий довговічний, як інші годинники.
Ціна: 350 доларів.
Amazfit GTR 4
Найкраща ціна
Плюси
- Гарна ціна.
- Дуже помітний дисплей.
- Відмінний час автономної роботи
Мінуси
- Інтерфейс перевантажений опціями.
- Наявність телефону поблизу має вирішальне значення.
Ціна: 180 доларів.
Apple Watch Series 9
Найкраща альтернатива
Плюси
- Виявлення зіткнення та падіння з функцією SOS.
- Яскравий дисплей.
- Опціонально доступний варіант LTE.
Мінуси
- Не працюватиме з телефоном Android.
- Погано налаштовується.
Ціна: 349 доларів.
Garmin Forerunner 165
Найкращий для бігунів
Плюси
- Виявлення інцидентів працює вручну.
- Багато функцій, що базуються на активності.
- Дешевше, ніж інші годинники Garmin.
Мінуси
- Для зв'язку потрібен телефон поруч.
- Не такий багатофункціональний, як преміуммоделі
Ціна: 250 доларів.
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