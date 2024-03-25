Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow ТОП-5 найкращих смартгодинників з функцією виявлення падіння у 2024 році arrow

ТОП-5 найкращих смартгодинників з функцією виявлення падіння у 2024 році

25 березня 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Рейтинг смартгодинників з функцією виявлення падіння у 2024 році: ТОП-5
Смартгодинник може вчасно викликати допомогу. Фото: Samsung
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Падіння в більшості випадків може бути потенційно небезпечним та спричинити травму. Смартгодинник з відповідною функцією відчуває, що його власник впав з ніг, а друзі та члени сім'ї також отримують сповіщення, гарантуючи, що допомога в дорозі, коли буде необхідно.

Рейтинг найкращих смартгодинників з функцією виявлення падінь склав Android Police.

Читайте також:

Samsung Galaxy Watch 6

Найкращий з кращих

ТОП-5 найкращих смартгодинників з функцією виявлення падіння у 2024 році - фото 1
Фото: zdnet.com

Плюси

  • Просте налаштування виявлення падіння.
  • Великий дисплей.
  • LTE-версія працює автономно з телефону.

Мінуси

  • Попередні моделі Galaxy Watch мають таку саму функцію.
  • Дорогий.

Ціна: 250 доларів.

Google Pixel Watch 2

Преміальний вибір

ТОП-5 найкращих смартгодинників з функцією виявлення падіння у 2024 році - фото 2
Фото: digitaltrends.com

Плюси

  • Просте налаштування виявлення падіння.
  • Яскравий екран.
  • Зручний варіант LTE.

Мінуси

  • Можливі помилкові спрацьовування.
  • Не такий довговічний, як інші годинники.

Ціна: 350 доларів.

Amazfit GTR 4

Найкраща ціна

ТОП-5 найкращих смартгодинників з функцією виявлення падіння у 2024 році - фото 3
Фото: theverge.com

Плюси

  • Гарна ціна.
  • Дуже помітний дисплей.
  • Відмінний час автономної роботи

Мінуси

  • Інтерфейс перевантажений опціями.
  • Наявність телефону поблизу має вирішальне значення.

Ціна: 180 доларів.

Apple Watch Series 9

Найкраща альтернатива

ТОП-5 найкращих смартгодинників з функцією виявлення падіння у 2024 році - фото 4
Фото: cnn.com

Плюси

  • Виявлення зіткнення та падіння з функцією SOS.
  • Яскравий дисплей.
  • Опціонально доступний варіант LTE.

Мінуси

  • Не працюватиме з телефоном Android.
  • Погано налаштовується.

Ціна: 349 доларів.

Garmin Forerunner 165

Найкращий для бігунів

ТОП-5 найкращих смартгодинників з функцією виявлення падіння у 2024 році - фото 5
Фото: garminn.com.ua

Плюси

  • Виявлення інцидентів працює вручну.
  • Багато функцій, що базуються на активності.
  • Дешевше, ніж інші годинники Garmin.

Мінуси

  • Для зв'язку потрібен телефон поруч.
  • Не такий багатофункціональний, як преміуммоделі

Ціна: 250 доларів.

Раніше Honor випустив дешевий смартгодинник Watch GS 4 з зарядом на два тижні. А компанія Xiaomi представила водонепроникний фітнес-браслет Smart Band 8 Pro лише за 70 євро.

Google
гаджети
технології
Samsung
ціни
Смарт-годинник

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ