Рейтинг смартгодинників з функцією виявлення падіння у 2024 році: ТОП-5

Смартгодинник може вчасно викликати допомогу. Фото: Samsung

Падіння в більшості випадків може бути потенційно небезпечним та спричинити травму. Смартгодинник з відповідною функцією відчуває, що його власник впав з ніг, а друзі та члени сім'ї також отримують сповіщення, гарантуючи, що допомога в дорозі, коли буде необхідно.

Рейтинг найкращих смартгодинників з функцією виявлення падінь склав Android Police.

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Samsung Galaxy Watch 6

Найкращий з кращих

Фото: zdnet.com

Плюси

Просте налаштування виявлення падіння.

Великий дисплей.

LTE-версія працює автономно з телефону.

Мінуси

Попередні моделі Galaxy Watch мають таку саму функцію.

Дорогий.

Ціна: 250 доларів.

Google Pixel Watch 2

Преміальний вибір

Фото: digitaltrends.com

Плюси

Просте налаштування виявлення падіння.

Яскравий екран.

Зручний варіант LTE.

Мінуси

Можливі помилкові спрацьовування.

Не такий довговічний, як інші годинники.

Ціна: 350 доларів.

Amazfit GTR 4

Найкраща ціна

Фото: theverge.com

Плюси

Гарна ціна.

Дуже помітний дисплей.

Відмінний час автономної роботи

Мінуси

Інтерфейс перевантажений опціями.

Наявність телефону поблизу має вирішальне значення.

Ціна: 180 доларів.

Apple Watch Series 9

Найкраща альтернатива

Фото: cnn.com

Плюси

Виявлення зіткнення та падіння з функцією SOS.

Яскравий дисплей.

Опціонально доступний варіант LTE.

Мінуси

Не працюватиме з телефоном Android.

Погано налаштовується.

Ціна: 349 доларів.

Garmin Forerunner 165

Найкращий для бігунів

Фото: garminn.com.ua

Плюси

Виявлення інцидентів працює вручну.

Багато функцій, що базуються на активності.

Дешевше, ніж інші годинники Garmin.

Мінуси

Для зв'язку потрібен телефон поруч.

Не такий багатофункціональний, як преміуммоделі

Ціна: 250 доларів.

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