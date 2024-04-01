У астронавтов в космосе развилась новая способность — что обнаружили ученые

Астронавт ESA Саманта Кристофоретти на борту МКС. Изображение: NASA/ESA

Оказывается, астронавты в космосе обладают одной неожиданной особенной способностью. Эта самая способность наделяет их возможностью лучше адаптироваться к микрогравитации, когда они находятся на борту орбитального космического корабля.

К соответствующим выводам пришли ученые из Йоркского университета, Канада, опубликовав свое исследование в npj Microgravity, пишет Science Alert.

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В чем суть

Вестибулярная система помогает нам осознавать положение тела в пространстве и удерживать стабильность во время движений.

Она отвечает за:

равновесие;

ориентацию в пространстве;

координацию движений головы и глаз;

ощущение движения и скорости;

контроль окружающего пространства.

Обычно наша вестибулярная система работает в тандеме со зрительной системой — это помогает нам определить, как далеко, как быстро и в каком направлении мы продвинулись.

Однако микрогравитация в космосе нарушает работу нашей вестибулярной системы, удаляя часть информации, которую она обычно прорабатывает: постоянное тяготение гравитации к Земле говорит нам, в каком направлении находится верх.

Поскольку астронавты на орбите испытывают меньшую "нагрузку" на вестибулярную систему, они компенсируют нехватку ее работы с помощью визуальной информации.

Однако теперь исследователи считают, что наши визуальные функции улучшаются, когда мы больше не можем полагаться на вестибулярную систему.

В новом научном труде ученые стремились узнать, как такая особенность может повлиять на восприятие астронавтами расстояния, пройденного во время визуального моделирования, во время или после длительного космического полета, имеют ли изменения в позе тела аналогичный эффект.

Астронавт NASA Джек Фишер готовится к выходу в открытый космос. Изображение: NASA

Что обнаружили ученые

По словам старшего автора исследования, сенсорного физиолога Лоуренса Гарриса, астронавты могут легко адаптироваться к микрогравитации, находясь на борту орбитального космического корабля, используя свое зрение.

Почти полное отсутствие гравитации, по сути, изменяет восприятие движения астронавтов таким образом, что им кажется, что они двигаются быстрее, чем есть на самом деле. Но в то же время они все еще могут точно оценить, как далеко они продвинулись по коридору, используя визуальное моделирование во время и после космического полета.

Авторы исследования отмечают, что результаты выглядят весьма обнадеживающими, ведь четко дают понять, что астронавты "достаточно точно" способны оценить, насколько далеко они продвинулись в виртуальном пространстве.

Авторы исследования отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, какую роль наша вестибулярная система играет в оценке движения вперед и способна ли гравитация искажать восприятие другими способами.

Ранее мы писали, что на Луне нашли подземный мир, где могут поселиться люди.

Напомним, мы рассказывали, какие обыденные вещи несут опасность астронавтам в космосе.

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