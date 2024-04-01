Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow У астронавтов нашли новую неожиданную способность — крайне необходима в космосе arrow

У астронавтов нашли новую неожиданную способность — крайне необходима в космосе

1 апреля 2024 22:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
У астронавтов в космосе развилась новая способность — что обнаружили ученые
Астронавт ESA Саманта Кристофоретти на борту МКС. Изображение: NASA/ESA
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Оказывается, астронавты в космосе обладают одной неожиданной особенной способностью. Эта самая способность наделяет их возможностью лучше адаптироваться к микрогравитации, когда они находятся на борту орбитального космического корабля.

К соответствующим выводам пришли ученые из Йоркского университета, Канада, опубликовав свое исследование в npj Microgravity, пишет Science Alert.

Читайте также:

В чем суть

Вестибулярная система помогает нам осознавать положение тела в пространстве и удерживать стабильность во время движений.

Она отвечает за:

  • равновесие;
  • ориентацию в пространстве;
  • координацию движений головы и глаз;
  • ощущение движения и скорости;
  • контроль окружающего пространства.

Обычно наша вестибулярная система работает в тандеме со зрительной системой — это помогает нам определить, как далеко, как быстро и в каком направлении мы продвинулись.

Однако микрогравитация в космосе нарушает работу нашей вестибулярной системы, удаляя часть информации, которую она обычно прорабатывает: постоянное тяготение гравитации к Земле говорит нам, в каком направлении находится верх.

Поскольку астронавты на орбите испытывают меньшую "нагрузку" на вестибулярную систему, они компенсируют нехватку ее работы с помощью визуальной информации.

Однако теперь исследователи считают, что наши визуальные функции улучшаются, когда мы больше не можем полагаться на вестибулярную систему.

В новом научном труде ученые стремились узнать, как такая особенность может повлиять на восприятие астронавтами расстояния, пройденного во время визуального моделирования, во время или после длительного космического полета, имеют ли изменения в позе тела аналогичный эффект.

 

У астронавтов обрели новую неожиданную способность — крайне необходимую в космосе.
Астронавт NASA Джек Фишер готовится к выходу в открытый космос. Изображение: NASA

Что обнаружили ученые

По словам старшего автора исследования, сенсорного физиолога Лоуренса Гарриса, астронавты могут легко адаптироваться к микрогравитации, находясь на борту орбитального космического корабля, используя свое зрение.

Почти полное отсутствие гравитации, по сути, изменяет восприятие движения астронавтов таким образом, что им кажется, что они двигаются быстрее, чем есть на самом деле. Но в то же время они все еще могут точно оценить, как далеко они продвинулись по коридору, используя визуальное моделирование во время и после космического полета.

Авторы исследования отмечают, что результаты выглядят весьма обнадеживающими, ведь четко дают понять, что астронавты "достаточно точно" способны оценить, насколько далеко они продвинулись в виртуальном пространстве.

Авторы исследования отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, какую роль наша вестибулярная система играет в оценке движения вперед и способна ли гравитация искажать восприятие другими способами.

Ранее мы писали, что на Луне нашли подземный мир, где могут поселиться люди.

Напомним, мы рассказывали, какие обыденные вещи несут опасность астронавтам в космосе.

Также мы сообщали, что последние исследования ученых показали, что длительное пребывание астронавтов в космосе может привести к эректильной дисфункции.

космос
ученые
исследование
астронавты
гравитация
способность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент