На Місяці є підземний світ, який придатний для життя людей — що відомо вченим

Астронавт на Місяці на фоні Землі. Фото: shutterstock.com

У планах людства не тільки колонізувати Марс, а й заселити супутник Землі. Для цього детально досліджують поверхню і надра Місяця. Таким чином вдалося з'ясувати, що на Місяці існує цілий підземний світ і він цілком може бути придатним для життя майбутніх астрономів.

Про деталі несподіваного відкриття та плани науковців з колонізації Місяця, пише видання Universe Today.

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Дослідження Місяця

Так, зазначається, що ще минулого року Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про запуск місячної дослідницької програми Terra Novae, мета якої ґрунтовно вивчити поверхню і надра супутника, щоб виявити ресурси, необхідні для існування місячної бази.

Що знайшли на супутнику Землі

Були виявлені вулканічні утворення, відомі як лавові трубки. Такі існують як на Землі, так і на Марсі. Лавові трубки виникають унаслідок вулканічної активності, коли після руху лави під поверхнею залишаються порожнечі у вигляді тунелів.

Як можна використовувати лавові трубки на Місяці

Дослідники вважають, що в лавових трубках можна розмістити цілу місячну базу, яка складатиметься зі спеціальних модулів, де зможуть жити та працювати астронавти. Таким чином можна буде захистить їх від шкідливого випромінювання і сильних перепадів температури.

З іншого боку, вивчення лавових трубок відкриває шлях до розуміння вулканічної активності в минулому Місяця.

Як виявляти підземні світи на Місяці

Науковці стверджують, що допомогти детально вивчити підземні структури на Місяці може новітня технологія — стрибучий робот LunarLeaper. Він має три "ноги" і важить лише 10 кг.

Автори технології пропонують відправити робота в регіон під назвою Пагорби Маріус, розташований у найбільшому місячному морі під назвою Океан Бур. Цей регіон покритий базальтовими породами, які виникли внаслідок вулканічної активності.

Хоча на Місяці існують сотні подібних отворів, яма в регіоні Пагорби Маріус представляє для вчених найбільший інтерес на цю мить.

Кратер Маріус на Місяці. Фото: NASA

У цьому регіоні знаходиться отвір діаметром приблизно 100 метрів, який, як передбачається, веде до великої системи лавових трубок на Місяці. Саме цю місячну яму має вивчити LunarLeaper за допомогою своїх приладів.

Отвір, який може вести до великої системи лавових трубок. Фото: NASA

Автори розробки вважають, що вартість цієї місії становить приблизно 50 млн євро, але вона має найважливіше значення для розуміння надр Місяця. Робот LunarLeaper буде розвідником, який прокладе шлях для складних місячних місій.

Робот LunarLeaper буде розвідником на Місяці. Фото: Universe Today

У межах майбутньої місії на Місяць, яка ще має отримати схвалення і фінансування, вчені хочуть отримати відповіді на кілька важливих питань:

Чи дійсно під Пагорбами Маріус знаходиться система лавових трубок? Чи можна використовувати лавові трубки як місце для життя астронавтів? Як саме утворився отвір і лавова трубка, у який він веде? Чи сталося це внаслідок таких самих вулканічних процесів, як і на Землі? Чи збереглися під поверхнею стародавні шматки місячного реголіту? Вони можуть містити ключ до розгадки секретів ранньої Сонячної системи.

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