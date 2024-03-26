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На Луне нашли подземный мир, где могут поселиться люди — что о нем известно

26 марта 2024 22:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
На Луне есть подземный мир, который пригоден для жизни людей — что известно ученым
Астронавт на Луне на фоне Земли. Фото: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

В планах человечества не только колонизировать Марс, но и заселить спутник Земли. Для этого подробно исследуют поверхность и недра Луны. Таким образом, удалось выяснить, что на Луне существует целый подземный мир и он вполне может быть пригоден для жизни будущих астрономов.

О деталях неожиданного открытия и планах ученых по колонизации Луны, пишет издание Universe Today.

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Исследование Луны

Так, отмечается, что еще в прошлом году Европейское космическое агентство (ESA) объявило о запуске лунной исследовательской программы Terra Novae, цель которой основательно изучить поверхность и недра спутника, чтобы выявить ресурсы, необходимые для существования лунной базы.

Что нашли на спутнике Земли

Были обнаружены вулканические образования, известные как лавовые трубки. Такие есть как на Земле, так и на Марсе. Лавовые трубки возникают по причине вулканической активности, когда после движения лавы под поверхностью остаются пустоты в виде тоннелей.

Как можно использовать лавовые трубки на Луне

Исследователи считают, что в лавовых трубках можно разместить целую лунную базу, состоящую из специальных модулей, где смогут жить и работать астронавты. Таким образом, можно будет защитить их от вредного излучения и сильных перепадов температуры.

Кроме того, изучение лавовых трубок открывает путь к пониманию вулканической активности в прошлом Луны.

Как обнаруживать подземные миры на Луне

Ученые утверждают, что помочь детально изучить подземные структуры на Луне может новейшая технология — прыгающий робот LunarLeaper. Он имеет три "ноги" и весит всего 10 кг.

Авторы технологии предлагают отправить работа в регион под названием Холмы Мариус, расположенный в самом большом лунном море под названием Океан Бур. Этот регион покрыт базальтовыми породами, возникшими вследствие вулканической активности.

Хотя на Луне существуют сотни подобных отверстий, яма в регионе Холмы Мариус представляет для ученых наибольший интерес на этот момент.

 

На Луне есть подземный мир, который пригоден для жизни людей, что известно ученым.
Кратер Мариус на Луне. Фото: NASA

В этом регионе находится отверстие диаметром примерно 100 метров, которое, как предполагается, ведет к обширной системе лавовых трубок на Луне. Именно эту лунную яму должен выучить LunarLeaper с помощью своих приборов.

 

Астронавты смогут жить на Луне под землей – как это возможно
Отверстие, которое может вести к большой системе лавовых трубок. Фото: NASA

Авторы разработки считают, что стоимость этой миссии составляет примерно 50 млн евро, но она имеет важнейшее значение для понимания недр Луны. Робот LunarLeaper будет разведчиком, который проложит путь для сложных лунных миссий.

 

На Луне нашли подземный мир, где могут поселиться люди
Робот LunarLeaper будет разведчиком на Луне. Фото: Universe Today

В рамках предстоящей миссии на Луну, которая еще должна получить одобрение и финансирование, ученые хотят получить ответы на несколько важных вопросов:

  1. Действительно ли под Холмами Мариус находится система лавовых трубок?
  2. Можно ли использовать лавовые трубки в качестве места для жизни астронавтов?
  3. Как именно образовалось отверстие и лавовая трубка, в которую он ведет?
  4. Случилось ли это в результате таких же вулканических процессов, как и на Земле?
  5. Сохранились ли под поверхностью древние куски лунного реголита? Они могут содержать ключ к разгадке секретов ранней солнечной системы.

Раньше мы писали, как будет выглядеть солнечное затмение с поверхности Луны.

Напомним, мы рассказывали, что на Луне к 2028 году будет построен первый завод, который может изменить историю человечества.

Также мы сообщали, что новое исследование ученых показало, что Луна уменьшается в размерах.

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