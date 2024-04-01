В астронавтів у космосі розвинулася нова здатність — що виявили вчені

Астронавт ESA Саманта Крістофоретті на борту МКС. Зображення: NASA/ESA

Виявляється, астронавти у космосі мають одну неочікувану особливу здатність. Ця сама здатність наділяє їх можливістю краще адаптуватися до мікрогравітації, коли вони знаходяться на борту орбітального космічного корабля.

До відповідних висновків прийшли науковці з Йоркського університету, Канада, опублікувавши своє дослідження в npj Microgravity, пише Science Alert.

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У чому суть

Вестибулярна система допомагає нам усвідомлювати положення тіла в просторі та утримувати стабільність під час рухів.

Вона відповідає за:

рівновагу;

орієнтацію в просторі;

координацію рухів голови та очей;

відчуття руху та швидкості;

контроль навколишнього простору.

Зазвичай наша вестибулярна система працює в тандемі із зоровою системою — це допомагає нам визначити, як далеко, як швидко і в якому саме напрямку ми просунулися.

Однак мікрогравітація у космосі порушує роботу нашої вестибулярної системи, видаляючи частину інформації, яку вона зазвичай опрацьовує: постійне тяжіння гравітації до Землі говорить нам, у якому напрямку знаходиться верх.

Оскільки астронавти на орбіті відчувають менше "навантаження" на вестибулярну систему, вони компенсують брак її роботи за допомогою візуальної інформації.

Проте тепер дослідники вважають, що наші візуальні функції поліпшуються, коли ми більше не можемо покладатися на вестибулярну систему.

У новій науковій праці науковці прагнули дізнатися, як така особливість може вплинути на сприйняття астронавтами відстані, пройденої під час візуального моделювання, під час або після тривалого космічного польоту, чи мають зміни в позі тіла аналогічний ефект.

Астронавт NASA Джек Фішер готується до виходу у відкритий космос. Зображення: NASA

Що виявили науковці

За словами старшого автора дослідження, сенсорного фізіолога Лоуренса Гарріса, астронавти можуть легко адаптуватися до мікрогравітації, перебуваючи на борту орбітального космічного корабля, використовуючи свій зір.

Майже повна відсутність гравітації, по суті, змінює сприйняття руху астронавтів у такий спосіб, що їм здається, ніби вони рухаються швидше, ніж є насправді. Але водночас вони все ще можуть точно оцінити, як далеко вони просунулися коридором, використовуючи візуальне моделювання під час і після космічного польоту.

Автори дослідження зазначають, що результати мають вельми обнадійливий вигляд, адже чітко дають зрозуміти, що астронавти "досить точно" здатні оцінити, наскільки далеко вони просунулися у віртуальному просторі.

Автори дослідження зазначають, що потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, яку роль наша вестибулярна система відіграє в оцінці руху вперед і чи здатна гравітація спотворювати сприйняття іншими способами.

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