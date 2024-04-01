Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow В астронавтів знайшли нову неочікувану здатність — вкрай необхідна у космосі arrow

В астронавтів знайшли нову неочікувану здатність — вкрай необхідна у космосі

1 квітня 2024 22:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
В астронавтів у космосі розвинулася нова здатність — що виявили вчені
Астронавт ESA Саманта Крістофоретті на борту МКС. Зображення: NASA/ESA
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Виявляється, астронавти у космосі мають одну неочікувану особливу здатність. Ця сама здатність наділяє їх можливістю краще адаптуватися до мікрогравітації, коли вони знаходяться на борту орбітального космічного корабля.

До відповідних висновків прийшли науковці з Йоркського університету, Канада, опублікувавши своє дослідження в npj Microgravity, пише Science Alert.

Читайте також:

У чому суть 

Вестибулярна система допомагає нам усвідомлювати положення тіла в просторі та утримувати стабільність під час рухів.

Вона відповідає за: 

  • рівновагу;
  • орієнтацію в просторі;
  • координацію рухів голови та очей;
  • відчуття руху та швидкості;
  • контроль навколишнього простору. 

Зазвичай наша вестибулярна система працює в тандемі із зоровою системою — це допомагає нам визначити, як далеко, як швидко і в якому саме напрямку ми просунулися.

Однак мікрогравітація у космосі порушує роботу нашої вестибулярної системи, видаляючи частину інформації, яку вона зазвичай опрацьовує: постійне тяжіння гравітації до Землі говорить нам, у якому напрямку знаходиться верх.

Оскільки астронавти на орбіті відчувають менше "навантаження" на вестибулярну систему, вони компенсують брак її роботи за допомогою візуальної інформації.

Проте тепер дослідники вважають, що наші візуальні функції поліпшуються, коли ми більше не можемо покладатися на вестибулярну систему.

У новій науковій праці науковці прагнули дізнатися, як така особливість може вплинути на сприйняття астронавтами відстані, пройденої під час візуального моделювання, під час або після тривалого космічного польоту, чи мають зміни в позі тіла аналогічний ефект.

 

В астронавтів знайшли нову неочікувану здатність — вкрай необхідна у космосі
Астронавт NASA Джек Фішер готується до виходу у відкритий космос. Зображення: NASA

Що виявили науковці 

За словами старшого автора дослідження, сенсорного фізіолога Лоуренса Гарріса, астронавти можуть легко адаптуватися до мікрогравітації, перебуваючи на борту орбітального космічного корабля, використовуючи свій зір.

Майже повна відсутність гравітації, по суті, змінює сприйняття руху астронавтів у такий спосіб, що їм здається, ніби вони рухаються швидше, ніж є насправді. Але водночас вони все ще можуть точно оцінити, як далеко вони просунулися коридором, використовуючи візуальне моделювання під час і після космічного польоту.

Автори дослідження зазначають, що результати мають вельми обнадійливий вигляд, адже чітко дають зрозуміти, що астронавти "досить точно" здатні оцінити, наскільки далеко вони просунулися у віртуальному просторі.

Автори дослідження зазначають, що потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, яку роль наша вестибулярна система відіграє в оцінці руху вперед і чи здатна гравітація спотворювати сприйняття іншими способами.

Раніше ми писали, на Місяці знайшли підземний світ, де можуть оселитися люди.

Нагадаємо, ми розповідали, які буденні речі несуть небезпеку астронавтам у космосі.

Також ми повідомляли, що останні дослідження вчених показали, що тривале перебування чоловіків-астронавтів у космосі може призвести до еректильної дисфункції.

космос
вчені
дослідження
астронавти
гравітація
здатність

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент