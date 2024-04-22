ТОП-5 полезных функций Gmail, о которых мало кто догадывается

Gmail может быть еще полезнее. Фото: searchenginejournal.com

Удобный и надежный почтовый сервис Gmail можно использовать с большей пользой. Дело в том, что многим неизвестны все возможности управления сообщениями, которые предлагает эта электронная почта.

Об этом написал РБК-Украина.

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Отложенная доставка

Можно запланировать отправку сообщения в будущем. Нажмите на иконку со стрелкой справа от кнопки "Отправить", а затем выберите желаемую дату и время. Можно редактировать отложенное сообщение и менять время доставки. Максимальное количество писем в списке ожидания отправки — до 100.

Отмена отправки

Gmail задерживает отправку писем на 5 секунд, чтобы отменить отправку в случае ошибки. Если нажать кнопку отмены, письмо вернется в статус черновика для доработки. Вы можете увеличить задержку до 30 секунд через "Отмену отправки" в главных настройках.

Расширенный поиск

Самые полезные поисковые ключи Gmail:

from: — поиск по отправителю;

to: — поиск по получателю;

subject: — поиск по тексту в теме письма;

AROUND — поиск близких слов, число после AROUND можно изменять: оно отвечает за максимальное количество слов в промежутке;

label: — поиск писем с заданным ярлыком;

has: (has:attachment; has:drive; has:document; has:spreadsheet; has:presentation) — поиск сообщений с вложениями; файлами из "Google Диска"; "Google документов"; "Google Таблиц"; "Google презентаций";

filename: — поиск в названиях прикрепленных файлов;

in:anywhere — поиск всех папок, включая корзину и спам.

Шаблоны ответов

Иногда часто приходится отвечать на типовые сообщения. Чтобы не усложнять себе жизнь, следует создать шаблоны ответов на такие письма. Выделите раздел "Расширенные" и включите "Шаблоны". После сохранения изменений можно использовать раздел "Шаблоны" в меню создания сообщения. Можно как вставлять сохраненные образцы, так и записывать введенный текст как новый шаблон.

Конфиденциальный режим

Этот режим не позволяет получателю письма пересылать, копировать, печатать и загружать сообщение. Активируются защищенные листы иконкой в форме замка на панели инструментов. Также можно создать дополнительную защиту с помощью SMS-кода — письмо сможет прочитать только пользователь с указанным номером телефона.

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