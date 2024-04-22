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Стоит пользоваться — классные функции Gmail, о которых мало кто знает

22 апреля 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-5 полезных функций Gmail, о которых мало кто догадывается
Gmail может быть еще полезнее. Фото: searchenginejournal.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Удобный и надежный почтовый сервис Gmail можно использовать с большей пользой. Дело в том, что многим неизвестны все возможности управления сообщениями, которые предлагает эта электронная почта.

Об этом написал РБК-Украина.

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Отложенная доставка

Можно запланировать отправку сообщения в будущем. Нажмите на иконку со стрелкой справа от кнопки "Отправить", а затем выберите желаемую дату и время. Можно редактировать отложенное сообщение и менять время доставки. Максимальное количество писем в списке ожидания отправки — до 100.

Отмена отправки

Gmail задерживает отправку писем на 5 секунд, чтобы отменить отправку в случае ошибки. Если нажать кнопку отмены, письмо вернется в статус черновика для доработки. Вы можете увеличить задержку до 30 секунд через "Отмену отправки" в главных настройках.

Расширенный поиск

Самые полезные поисковые ключи Gmail:

  • from: — поиск по отправителю;
  • to: — поиск по получателю;
  • subject: — поиск по тексту в теме письма;
  • AROUND — поиск близких слов, число после AROUND можно изменять: оно отвечает за максимальное количество слов в промежутке;
  • label: — поиск писем с заданным ярлыком;
  • has: (has:attachment; has:drive; has:document; has:spreadsheet; has:presentation) — поиск сообщений с вложениями; файлами из "Google Диска"; "Google документов"; "Google Таблиц"; "Google презентаций";
  • filename: — поиск в названиях прикрепленных файлов;
  • in:anywhere — поиск всех папок, включая корзину и спам.

Шаблоны ответов

Иногда часто приходится отвечать на типовые сообщения. Чтобы не усложнять себе жизнь, следует создать шаблоны ответов на такие письма. Выделите раздел "Расширенные" и включите "Шаблоны". После сохранения изменений можно использовать раздел "Шаблоны" в меню создания сообщения. Можно как вставлять сохраненные образцы, так и записывать введенный текст как новый шаблон.

Конфиденциальный режим

Этот режим не позволяет получателю письма пересылать, копировать, печатать и загружать сообщение. Активируются защищенные листы иконкой в форме замка на панели инструментов. Также можно создать дополнительную защиту с помощью SMS-кода — письмо сможет прочитать только пользователь с указанным номером телефона.

Ранее мы писали, что делать, когда российские захватчики блокируют Google сервисы на временно оккупированных территориях. Также сообщалось, что экс-гендиректор Google создает для Украины уникальные дроны-камикадзе с ИИ.

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