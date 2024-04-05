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Google может ввести плату за поисковые функции по ИИ

5 апреля 2024 09:59
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Бригадир София
редактор
Google может ввести плату за поисковые функции по ИИ
Стенд Google. Фото: kyivpost.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Google планирует ввести плату за использование своих поисковых функций с расширенным ИИ. Такое решение изменило бы модель доходов компании и побудило других игроков рынка к разработке разнообразных подписок для компенсации затрат.

Об этом сообщило издание The Guardian в четверг, 4 апреля.

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Почему Google может ввести платные подписки

Financial Times сообщает, что Google может предложить эти функции пользователям своих премиальных подписок. Это означает, что пользователи, уже использующие AI-помощников в таких сервисах, как Gmail и Google Workspace, будут иметь доступ к новым поисковым возможностям.

Google использует генеративный AI для предоставления прямых ответов на запросы пользователей в своем новом поисковом опыте, который находится в бета-тестировании.

"Поиск с искусственным интеллектом дороже в вычислениях, чем традиционные поисковые процессы Google. Поэтому, взимая плату за поиск ИИ, Google будет стремиться по крайней мере окупить эти расходы", — заявила Хизер Дау из компании UST.

В последнее время предметом внимания стали большие затраты на вычислительную мощность для обучения AI-моделей. К примеру, Amazon потратила 65 миллионов долларов на один тренировочный заезд, и ожидается, что расходы возрастут до 1 миллиарда долларов. OpenAI и Microsoft также планируют значительные инвестиции в эту область.

Аналитик Брент Тилль из Jefferies указывает, что большинство затрат на AI сегодня идут на выполнение, а не на обучение, и это побуждает компании к разработке новых платных подписок для покрытия расходов.

Конкуренты Google, такие, как Perplexity, предлагают подписки, которые дают доступ к более мощным AI-моделям. В то же время Microsoft продолжает предоставлять AI-функции в Bing бесплатно, хотя они привязаны к браузеру Edge. Стартап Arc предлагает свои продукты бесплатно, но планирует увеличить доходы путем ввода платы за бизнес-функции.

Напомним, что Илон Маск анонсировал запуск нового чат-бота с искусственным интеллектом.

Ранее мы писали, что компания Google открыла три бесплатных обучающих программы для украинского бизнеса.

Google
искусственный интеллект
технологии
чат-бот

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