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Google може ввести плату за пошукові функції з ШІ

5 квітня 2024 09:59
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Google може ввести плату за пошукові функції з ШІ
Стенд Google. Фото: kyivpost.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Google планує ввести плату за використання своїх пошукових функцій з розширеним ШІ. Таке рішення змінило б модель доходів компанії і спонукало б інших гравців ринку до розробки різноманітних підписок для компенсації витрат.

Про це повідомило видання The Guardian у четвер, 4 квітня

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Чому Google може ввести платні підписки

Financial Times повідомляє, що Google може запропонувати ці функції для користувачів своїх преміальних підписок. Це означає, що користувачі, які вже використовують AI-помічників у таких сервісах, як Gmail та Google Workspace, будуть мати доступ до нових пошукових можливостей.

Google використовує генеративний AI для надання прямих відповідей на запити користувачів у своєму новому пошуковому досвіді, який зараз перебуває у бета-тестуванні.

"Пошук зі штучним інтелектом дорожчий в обчисленнях, ніж традиційні пошукові процеси Google. Тому, стягуючи плату за пошук ШІ, Google буде прагнути принаймні окупити ці витрати", — заявила Хізер Дау з компанії UST.

Останнім часом, предметом уваги стали великі витрати на обчислювальну потужність для навчання AI-моделей. Наприклад, Amazon витратила 65 мільйонів доларів на один тренувальний заїзд, і очікується, що витрати зростуть до 1 мільярда доларів. OpenAI та Microsoft також планують значні інвестиції у цю сферу.

Аналітик Брент Тілль з Jefferies вказує, що більшість витрат на AI сьогодні йдуть на виконання, а не на навчання, і це спонукає компанії до розробки нових платних підписок для покриття витрат.

Конкуренти Google, такі як Perplexity, пропонують підписки, які дають доступ до потужніших AI-моделей. Водночас Microsoft продовжує надавати AI-функції в Bing безкоштовно, хоча вони прив’язані до браузера Edge. Стартап Arc пропонує свої продукти безкоштовно, але планує збільшити доходи шляхом введення плати за бізнес-функції.

Нагадаємо, що Ілон Маск анонсував запуск нового чат-бота зі штучним інтелектом.

Раніше ми писали, що компанія Google відкрила три безкоштовні навчальні програми для українського бізнесу. 

Google
штучний інтелект
технології
чатбот

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