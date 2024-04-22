ТОП-5 корисних функції Gmail, про які мало хто здогадується

Gmail може бути ще кориснішим. Фото: searchenginejournal.com

Зручний та надійний поштовий сервіс Gmail можна застосовувати з більшою користю. Річ у тім, що багато кому невідомі усі можливості для управління повідомленнями, які пропонує ця електронна пошта.

Про це написав РБК-Україна.

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Відкладена доставка

Можна запланувати надсилання повідомлення у майбутньому. Потрібно натиснути на іконку зі стрілкою праворуч від кнопки "Надіслати", а потім виберіть бажану дату і час. Є можливість редагувати відкладене повідомлення та міняти час доставки. Максимальна кількість листів у списку очікування відправки — до 100.

Скасування відправки

Gmail затримує надсилання листів на 5 секунд, щоб надати можливість скасувати відправлення в разі помилки. Якщо натиснути кнопку скасування, лист повернеться до статусу чернетки для доопрацювання. Можна збільшити затримку до 30 секунд через "Скасувати надсилання" в головних налаштуваннях.

Розширений пошук

Найкорисніші пошукові ключі Gmail:

from: — пошук за відправником;

to: — пошук за отримувачем;

subject: — пошук лише за текстом у темі листа;

AROUND — пошук близьких слів, число після AROUND можна змінювати: воно відповідає за максимальну кількість слів у проміжку;

label: пошук листів із заданим ярликом;

has: (has:attachment; has:drive; has:document; has:spreadsheet; has:presentation) — пошук повідомлень з вкладеннями; файлами з "Google Диску"; "Google документів"; "Google Таблиць"; "Google презентацій";

filename: — пошук у назвах прикріплених файлів;

in:anywhere — пошук по всіх папках, включаючи кошик та спам.

Шаблони відповідей

Інколи доводиться часто відповідати на типові повідомлення. Щоб не ускладнювати собі життя, варто створити шаблони відповідей на такі листи. Перейдіть до розділу "Розширені" і увімкніть "Шаблони". Після збереження змін можна використовувати розділ "Шаблони" в меню створення повідомлення. Можна як вставляти збережені зразки, так і записувати введений текст як новий шаблон.

Конфіденційний режим

Цей режим не дозволяє одержувачу листа пересилати, копіювати, друкувати та завантажувати ваше повідомлення. Активуються захищені листи іконкою у формі замку на панелі інструментів. Також можна створити додатковий захист за допомогою SMS-коду — лист зможе прочитати лише користувач із зазначеним номером телефону.

Раніше ми писали, що робити, коли російські загарбники блокують Google сервіси на тимчасово окупованих територіях. Також повідомляли, що ексгендиректор Google створює для України унікальні дрони-камікадзе з ШІ.