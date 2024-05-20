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Ученые воссоздали лицо самого богатого человека, когда-либо жившего — фото

20 мая 2024 15:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Как выглядел самый богатый человек на Земле — ученые воссоздали лицо
Работник музея держит череп человека. Фото: Trnava University/Unsplash
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Арно, Маск, Безос, Цукерберг — сегодня это самые богатые люди мира, фамилии которых знает почти каждый. Но, по мнению ученых, один из самых влиятельных людей, имевший бесчисленное состояние, жил более 3000 лет назад. И недавно специалистам впервые удалось воспроизвести его настоящее лицо.

Кем был этот человек, чем он прославился и как выглядел, пишет New York Post.

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Самый богатый человек, когда-либо живший — кто это

Так, исследователи утверждают, что одним из самых богатых людей, когда-либо живших, был дед Тутанхамона Аменхотеп ІІІ. Он является культовой фигурой в истории и одним из величайших фараонов.

 

Ученые показали, как выглядел самый богатый человек на Земле.
Мумия Аменхотепа III, хранящаяся в Национальном музее в Каире. Фото: Pen News

Во времена его правления (около 1405-1367 до н. э.) Египет преуспевал и жил в мире.

Царь посвятил себя дипломатии, взяв на себя масштабные строительные контракты в Египте и Нубии. Таким образом был построен храм Амона-Ра в Луксоре, который считается одним из величайших памятников Древнего Египта, а также "колоссами Мемнона" — две огромные каменные статуи фараона Амунхотепа III.

Богатство фараона было беспрецедентным, о чем свидетельствует как переписка с дипломатами, так и бессчетные драгоценности в его резиденциях.

"Иностранные чиновники в дипломатических письмах умоляли его прислать им немного золота в подарок, "ибо золота в Египте так много, как песка. Есть предположение, что мумия Аменхотепа III могла быть полностью покрыта сусальным золотом", — рассказывает археолог из Университета Флиндерса в Австралии, доктор Майкл Хабихт.

Кстати, этот фараон имеет больше сохранившихся статуй, чем любой другой лидер. Однако по иронии судьбы, его лицо никогда не было переосмыслено — до сих пор.

 

Исследователи впервые воспроизвели лицо самого богатого человека, когда-либо жившего на Земле
Известняковый бюст Аменхотепа III в Британском музее. Фото: Pen News

Как выглядел Аменхотеп III

Как заявил бразильский графический дизайнер Сисеро Мораис, воскресивший лицо знаменитого египетского лидера, это первая попытка показать миру настоящее лицо Аменхотепа III.

Чтобы максимально точно воспроизвести черты лица, Сисер Мораис реконструировал череп фараона, используя данные и изображения мумии Аменхотепа III.

Далее специалист воспользовался данными живых доноров, чтобы приближенно воспроизвести размеры и положения носа, ушей, глаз и губ царя. И последним штрихом стала одежда и украшения тех времен.

Археолог Майкл Хабихт признал, что лицо соответствует историческим описаниям и отметил следующее:

"Это спокойное лицо для человека, способствовавшего миру и жившего во времена наибольшего экономического процветания".

 

Как выглядел самый богатый человек на Земле — ученые воспроизвели лицо
Воспроизведенное лицо Аменхотепа III. Фото: Cicero Moraes/Pen News
Ученые показали изображение самого богатого человека на Земле
Воспроизведенное лицо Аменхотепа III. Фото: Cicero Moraes/Pen News

Ранее мы писали, ученые воспроизвели настоящий облик итальянского поэта эпохи Возрождения Данте Алигьери.

Напомним, мы сообщали, что ученые воспроизвели лицо настоящего вампира с 16 века.

Также мы рассказывали, что исследователи из Саудовской Аравии смогли воспроизвести внешность женщины таинственного народа набатеи, жившей 2000 лет назад.

Египет
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фараон

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