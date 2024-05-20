Який вигляд мала найбагатша людина на Землі — вчені відтворили обличчя

Працівник музею тримає череп людини. Фото: Trnava University/Unsplash

Арно, Маск, Безос, Цукерберг — сьогодні це найбагатші люди світу, прізвища яких знає майже кожен. Та на думку вчених, один з найвпливовіших людей, який мав незліченні статки, жив понад 3000 років тому. І нещодавно фахівцям уперше вдалося відтворити його справжнє обличчя.

Ким була ця людина, чим вона прославилася та як виглядала, пише New York Post.

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Так, дослідники стверджують, що одним із найбагатших людей, які коли-небудь жили, був дід Тутанхамона Аменхотеп ІІІ. Він являється культовою постаттю в історії та одним з найвидатніших фараонів.

Мумія Аменхотепа III, яка зберігається в Національному музеї в Каїрі. Фото: Pen News

За часи його правління (близько 1405-1367 до н. е.) Єгипет процвітав та жив у мирі.

Цар присвятив себе дипломатії, взявши на себе масштабні будівельні контракти в Єгипті та Нубії. Таким чином було збудовано храм Амона-Ра в Луксорі, який вважається одним з найвидатніших пам'яток Давнього Єгипту, а також "колосами Мемнона" — дві величезні кам'яні статуї фараона Амунхотепа III.

Багатство фараона було безпрецедентним, про що свідчить як листування з дипломатами, так і щедрі коштовності в його резиденціях.

"Іноземні можновладці у дипломатичних листах благали його надіслати їм трохи золота в подарунок, "бо золота в Єгипті буде багато, як піску. Існують припущення, що мумія Аменхотепа III могла бути повністю покрита сусальним золотом", — розповідає археолог з Університету Фліндерса в Австралії, доктор Майкл Хабіхт.

До речі, цей фараон має більше збережених статуй, ніж будь-який інший лідер. Проте, за іронією долі, його обличчя ніколи не було переосмислене — до сьогодні.

Вапняковий бюст Аменхотепа III у Британському музеї. Фото: Pen News

Який вигляд мав Аменхотеп ІІІ

Як заявив бразильський графічний дизайнер Сісеро Мораіс, який воскресив обличчя знаменитого єгипетського лідера, це перша спроба показати світу справжнє обличчя Аменхотепа ІІІ.

Щоб максимально точно відтворити риси обличчя, Сісеро Мораіс реконструював череп фараона, використовуючи дані та зображення мумії Аменхотепа ІІІ.

Далі спеціаліст скористався даними живих донорів, щоб наближено відтворити розміри та положення носа, вух, очей і губ царя. І останнім штрихом став одяг та прикраси тих часів.

Археолог Майкл Хабіхт визнав, що обличчя відповідає історичним описам й зазначив наступне:

"Це спокійне обличчя для людини, яка сприяла миру і жила в часи найбільшого економічного процвітання".

Відтворене обличчя Аменхотепа III. Фото: Cicero Moraes/Pen News

Відтворене обличчя Аменхотепа III. Фото: Cicero Moraes/Pen News

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