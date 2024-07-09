У земли, кроме Луны, есть еще семь спутников — почему только один из них получит название

Астероид пролетает мимо Земли. Фото: NASA

Мало кто знает, но на самом деле Луна не одинока. Спутник Земли имеет "меньших братьев" — так называемые квазиспутники — это небесные тела, не имеющие стабильной траектории вокруг планеты, а потому могут быть очень близко, а затем сильно удалиться. Один из них претендует на то, чтобы получить особое имя.

Об этом пишет Space. Отмечается, что объявлен конкурс на лучшее имя для одного из семи квазиспутников Земли.

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Особое название для космических объектов

Как правило, все космические тела получают от ученых сразу два названия — официальное и то, которое легко запоминается. Первые названия нужны для того, чтобы не путать те или иные объекты в каталогах, а вот вторые нужно для того, чтобы заинтересовать других людей, далеких от науки.

Например, скопление галактик с официальным названием ACT-CL J0102-4915 получило прозвище Эль-Гордо, что в переводе с испанского означает "Толстяк". Такое оригинальное название связано с тем, что скопление очень массивно.

Что известно о квазиспутниках планеты Земля

Квазиспутники вращаются вокруг Солнца по столь схожей орбите, что и Земля, таким образом, кажется, что постоянно вращаются вокруг планеты. Такими объектами могут быть астероиды.

У Земли таких квазиспутников семь. При этом ученые отмечают, что три являются точно заслуживающими названия. Относительно остальных четырех ученые еще спорят о том, как их определять.

Из трех объектов, претендующих на имя, был выбран самый удивительный, он длинный и размером с Эйфелеву башню (высота 300 м). Его официальное название 2004 GU9, он является астероидом продолговатой формы. Этот квазиспутник вращается вокруг Земли и Солнца одновременно до 2600 года.

Круглая траектория 2004 GU9 вокруг Земли. Анимация: HORIZONS System, JPL, NASA, Phoenix7777

Конкурс на лучшее имя для квазиспутника Земли

Международный астрономический союз (МАС) вместе с ведущим научной программы Radiolab на одной из радиостанций Нью-Йорка Латифом Нассером проводит конкурс для всех желающих, который заключается в том, что можно предложить свой вариант неофициального имени для одного из семи квазиспутников Земли под названием 2004 GU9.

Полный список рекомендаций, касающихся конкурса, можно найти здесь. В конце концов, будет выбрано 10 финальных имен, а из них выберут победителя.

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