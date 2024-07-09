Земля, окрім Місяця, має ще сім супутників — чому лише один з них отримає назву

Вчені виявили у Землі ще сім супутників — як це можливо і чи отримають вони імена
Мало хто знає, але насправді Місяць не самотній. Супутник Землі має "менших братів" — так звані квазісупутники — це небесні тіла, які не мають стабільної траєкторії навколо планети, а тому можуть бути дуже близько, а потім сильно віддалитися. Один з них претендує на те, щоб отримати особливе ім'я.
Про це пише Space. Зазначається, що наразі оголошено конкурс на найкраще ім'я для одного з семи квазісупутників Землі.
Особлива назва для космічних об'єктів
Як правило, всі космічні тіла отримують від вчених одразу дві назви — офіційну та ту, яку легко запам'ятати. Перші назви потрібні для того, щоб не плутати ті чи інші об'єкти в каталогах, а от друге потрібно для того, щоб зацікавити інших людей, далеких від науки дізнатися більше
Наприклад, скупчення галактик з офіційною назвою ACT-CL J0102-4915 отримало прізвисько Ель-Гордо, що в перекладі з іспанської означає "Товстун". Така оригінальна назва пов'язана з тим, що скупчення надзвичайно масивне.
Що відомо про квазісупутники планети Земля
Квазісупутники обертаються навколо Сонця за настільки схожою орбітою, що і Земля, що вони, здається, постійно обертаються навколо планети. Такими об'єктами можуть бути астероїди.
У Землі таких квазісупутників сім. При цьому вчені зазначають, що три є точно такими, що заслуговують на назву. Щодо решти чотирьох, то вчені ще сперечаються про те, як їх визначати.
З трьох об'єктів, які претендують на ім'я, було обрано найдивніший, він довгий та розміром з Ейфелеву вежу (її висота 300 м). Його офіційна назва 2004 GU9, який є астероїдом довгастої форми. Цей квазісупутник обертатися навколо Землі та Сонця одночасно до 2600 року.
Конкурс на найкраще ім'я для квазісупутника Землі
Міжнародний астрономічний союз (МАС) разом із ведучим наукової програми Radiolab на одній з радіостанцій Нью-Йорка Латіфом Нассером проводить конкурс для всіх охочих, який полягає в тому, що можна запропонувати свій варіант неофіційного імені для одного з семи квазісупутників Землі під назвою 2004 GU9.
Повний список рекомендацій, які стосуються конкурсу, можна знайти тут. Зрештою буде обрано 10 фінальних імен, а з них оберуть переможця.
Раніше ми писали, які супутники має Марс та як на Червоній планеті відбуваються сонячні затемнення.
Також ми розповідали, дослідження показали, що Місяць охолоджується та зменшується у розмірах.
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