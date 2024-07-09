Земля, окрім Місяця, має ще сім супутників — чому лише один з них отримає назву

Астероїд пролітає повз Землю. Фото: NASA

Мало хто знає, але насправді Місяць не самотній. Супутник Землі має "менших братів" — так звані квазісупутники — це небесні тіла, які не мають стабільної траєкторії навколо планети, а тому можуть бути дуже близько, а потім сильно віддалитися. Один з них претендує на те, щоб отримати особливе ім'я.

Про це пише Space. Зазначається, що наразі оголошено конкурс на найкраще ім'я для одного з семи квазісупутників Землі.

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Особлива назва для космічних об'єктів

Як правило, всі космічні тіла отримують від вчених одразу дві назви — офіційну та ту, яку легко запам'ятати. Перші назви потрібні для того, щоб не плутати ті чи інші об'єкти в каталогах, а от друге потрібно для того, щоб зацікавити інших людей, далеких від науки дізнатися більше

Наприклад, скупчення галактик з офіційною назвою ACT-CL J0102-4915 отримало прізвисько Ель-Гордо, що в перекладі з іспанської означає "Товстун". Така оригінальна назва пов'язана з тим, що скупчення надзвичайно масивне.

Що відомо про квазісупутники планети Земля

Квазісупутники обертаються навколо Сонця за настільки схожою орбітою, що і Земля, що вони, здається, постійно обертаються навколо планети. Такими об'єктами можуть бути астероїди.

У Землі таких квазісупутників сім. При цьому вчені зазначають, що три є точно такими, що заслуговують на назву. Щодо решти чотирьох, то вчені ще сперечаються про те, як їх визначати.

З трьох об'єктів, які претендують на ім'я, було обрано найдивніший, він довгий та розміром з Ейфелеву вежу (її висота 300 м). Його офіційна назва 2004 GU9, який є астероїдом довгастої форми. Цей квазісупутник обертатися навколо Землі та Сонця одночасно до 2600 року.

Кругла траєкторія 2004 GU9 навколо Землі. Анімація: HORIZONS System, JPL, NASA, Phoenix7777

Конкурс на найкраще ім'я для квазісупутника Землі

Міжнародний астрономічний союз (МАС) разом із ведучим наукової програми Radiolab на одній з радіостанцій Нью-Йорка Латіфом Нассером проводить конкурс для всіх охочих, який полягає в тому, що можна запропонувати свій варіант неофіційного імені для одного з семи квазісупутників Землі під назвою 2004 GU9.

Повний список рекомендацій, які стосуються конкурсу, можна знайти тут. Зрештою буде обрано 10 фінальних імен, а з них оберуть переможця.

Раніше ми писали, які супутники має Марс та як на Червоній планеті відбуваються сонячні затемнення.

Також ми розповідали, дослідження показали, що Місяць охолоджується та зменшується у розмірах.